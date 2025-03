Afrique: La présidence sud-africaine du G20 vise à plaider en faveur d'un renforcement des engagements mondiaux en matière de climat

Addis Ababa — L'Afrique du Sud profitera de la présidence du G20 pour renforcer les engagements mondiaux en faveur de l'action climatique et de la durabilité environnementale, a déclaré le ministre des forêts, de la pêche et de l'environnement, Dion George.

M. George a fait ces remarques lors de la première réunion virtuelle du groupe de travail du G20 sur l'environnement et le climat durable (ECSWG).

Dans son discours d'ouverture, le ministre a présenté un programme ambitieux axé sur la biodiversité, le financement du climat, la gestion des déchets et la conservation des océans.

Alors qu'il reste moins de cinq ans pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, la pauvreté et les inégalités restent des défis mondiaux pressants, tandis que les émissions de dioxyde de carbone continuent d'augmenter, a déclaré M. George.

Le G20 peut jouer un rôle crucial pour stopper et inverser la perte de biodiversité d'ici à 2030, en visant un "monde positif pour la nature" au bénéfice des personnes et de la planète. S'appuyant sur l'initiative de la présidence brésilienne en matière de bioéconomie, ce domaine prioritaire traitera également du rôle de la bioéconomie, de l'économie de la nature et de la faune sauvage dans la contribution aux moyens de subsistance des communautés", a-t-il déclaré.

Selon le ministre, l'ECSWG aura également pour objectif de lutter contre la dégradation des terres, la désertification et la sécheresse en maintenant les terres saines existantes, en réduisant la dégradation existante par l'adoption d'une gestion durable des terres et de pratiques de régénération qui peuvent ralentir la dégradation tout en augmentant la biodiversité, la santé des sols et la production alimentaire.

La troisième priorité de l'ECSWG se concentre sur les produits chimiques et la gestion des déchets, a déclaré M. George, notant que le G20 peut soutenir le développement d'un traité international juridiquement contraignant pour lutter contre la pollution plastique.

L'Afrique du Sud se concentre également sur le changement climatique et la qualité de l'air, tandis que le dernier domaine prioritaire est celui des océans et des côtes, qui met l'accent sur l'importance de la planification de l'espace marin en tant qu'approche intégrée pour améliorer la planification, la gestion et la gouvernance rationnelles de l'espace océanique et des ressources marines, a-t-il déclaré.

Le ministre a également révélé que l'ECSWG poursuivra ses discussions tout au long de l'année, avec des réunions en personne prévues en juillet au parc national Kruger et en octobre au Cap, où les délégués finaliseront les principales recommandations politiques avant le sommet des dirigeants du G20.

Le G20 comprend 19 pays dont : Afrique du Sud, Allemagne, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, États-Unis, France, Inde, Indonésie, Italie, Japon, République de Corée, Mexique, Royaume-Uni, Russie et Turquie, ainsi que deux organismes régionaux, l'Union européenne et l'Union africaine.

Les membres du G20 comprennent les principales économies du monde, représentant 85 % du produit intérieur brut mondial, plus de 75 % du commerce international et environ deux tiers de la population mondiale.