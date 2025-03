Burkina Faso: Le Premier ministre aux agents des médias publics - « Vous êtes du bon côté de l'histoire »

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a rencontré les agents des médias publics, mercredi 26 mars 2025, à Ouagadougou. Il a traduit le soutien du chef de l'Etat et de l'ensemble des membres du gouvernement aux travailleurs des médias publics (AIB, Sidwaya et RTB).

Les agents des médias publics bénéficient du soutien des hautes autorités du pays. A la suite des propos les accusant de médias de propagande, le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a tenu à venir les encourager pour le service rendu à la Nation. Mobilisés, hier mercredi 26 mars 2025, au sein de la télévision du Burkina, ils ont reçu les encouragements, les félicitations du Premier ministre.

A l'entame de ses propos, M. Ouédraogo a reconnu que les médias publics travaillent dans des conditions logistiques, techniques...difficiles. En dépit de ces conditions, de nombreux efforts sont fournis par les agents afin qu'ils remplissent pleinement leurs missions. « Je salue la qualité du travail qui est abattu dans les médias », leur a dit le Premier ministre. En cette période de reconquête totale du territoire, il a rappelé que le moment est venu pour que chacun apporte sa contribution à l'oeuvre de reconquête.

« Parce que plus que jamais, l'Etat a besoin de tous ses fils, toutes ses filles et les médias publics remplissent bien leur part de missions avec courage, ingéniosité et qualité », a-t-il précisé. Aujourd'hui, selon le chef du gouvernement, les ennemis du Burkina attaquent en premier lieu ceux qui luttent pour la dignité, la liberté du pays, à savoir les Forces de défense et de sécurité(FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie(VDP).

« Quand vous regardez toute la manipulation qui est orchestrée ces derniers temps, c'est vouloir les présenter sous une autre image que ce qu'ils sont en réalité », a indiqué le Premier ministre. Or, a insisté M. Ouédraogo, c'est grâce à ces FDS et VDP que le Burkina existe toujours et surtout que la flamme de l'espoir est entretenue au quotidien, la conviction se consolide jour après jour que nous allons mener ce combat jusqu'au bout, nous allons gagner cette guerre, afin que les Burkinabè qui ont quitté injustement les terres de leurs ancêtres puissent y repartir avec fierté et y vivre dans la paix et dans la tranquillité.

« Ce combat qui se mène au front, c'est ce combat aussi qui est mené sur le front de la communication, parce que nous faisons face également à une guerre de communication. Toutes les manipulations, tous les montages sont orchestrés, et pour pouvoir réussir ce combat, il faut fragiliser les principaux outils de communication du peuple burkinabè que sont les médias publics », a révélé le Premier ministre. Le timing, selon lui, n'est pas anodin, car, cela a commencé par d'autres choses, avant de se déporter également sur des diatribes injustes contre les médias publics qui ne font que leur travail. Fort de ce constat, il a invité les agents à la sérénité, à la constance et à rester focus sur les objectifs du moment.

Les efforts reconnus

« Parce que vous êtes du bon côté de l'histoire. C'est cela le rôle des médias de service public dans un contexte où, c'est l'existence de notre pays qui est menacée aujourd'hui. Je vous rassure que tout est mis en oeuvre pour améliorer vos conditions de travail. Et, c'est le moment où tout le monde doit s'engager dans l'esprit de sacrifice. Je voudrai que vous preniez conscience que vous jouez un rôle clé. C'est pourquoi, vous êtes la cible également d'un certain nombre d'action de communication. Le seul mot que nous devons avoir aujourd'hui, c'est la conviction de l'engagement. Et, c'est la conviction que la victoire est certaine », a affirmé le chef de l'Exécutif.

Cette rencontre avec le Premier ministre a été appréciée par les agents. Pour Daniel Bamba, des Editions Sidwaya, recevoir le soutien du Premier ministre est encourageant. Selon lui, cela est la preuve que leurs efforts pour assurer le service sont reconnus par les autorités. Selon le ministre de la Communication, Gilbert Ouédraogo, point besoin de rappeler qu'aujourd'hui les médias publics qui abattent un travail formidable sont malheureusement, la cible des ennemis du peuple.

« Puisque vous savez qu'aujourd'hui, après s'être érigés contre nos FDS, sans pouvoir bien sûr obtenir des résultats, les ennemis du peuple s'en prennent à tous les citoyens qui soutiennent la dynamique actuelle, et particulièrement aux médias, et je répète qu'ils abattent un travail formidable. Les médias publics sont la cible de ces personnes qui veulent malheureusement la perte de notre pays », a-t-il signifié. Pour lui, le Premier ministre a passé un message fort, car, une page importante de l'histoire du Burkina est en train de s'écrire et il est important qu'au soir de la victoire finale chacun puisse être fier de dire qu'il a contribué d'une manière ou d'une autre à libérer le pays, à engager des actions de développement et surtout à soutenir les efforts du chef de l'Etat dans la reconstruction du Burkina.

« Aujourd'hui, c'est également la vision de l'ensemble du gouvernement qui est d'engager tous les Burkinabè, à quel que niveau que ce soit, de pouvoir apporter sa modeste contribution parce que la Nation a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles », a fait savoir le ministre Gilbert Ouédraogo. De son avis, « cette visite a été très bien accueillie, et en retour les agents des médias publics se sont une fois de plus engagés à continuer le combat de l'information, du service public qui est d'informer les Burkinabè en temps réel sur la bonne marche de ce pays ».