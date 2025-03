La IIe édition des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC) a été officiellement lancée au cours d'une montée solennelle des couleurs à la Primature, le mercredi 26 mars 2025 pour marquer. A l'occasion, le message du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a été lu par le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Rien de solide ne peut se construire dans le désordre. C'est la conviction du chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré qui l'a à nouveau exprimé dans un message adressé à l'ensemble des Burkinabè à l'occasion du lancement des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), le mercredi 26 mars 2024.

Son message a été lu par le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, lors de la montée solennelle des couleurs qui a marqué le début de ces journées à la Primature. Il s'agit essentiellement d'une invite à l'ordre et à la discipline conformément au thème des journées qui est :

« Pour l'ordre et la discipline, je m'engage ».

Le capitaine Ibrahim Traoré a insisté sur la nécessité pour les Burkinabè de se conformer aux règles et normes fixées dans le cadre de la lutte pour la souveraineté. « La révolution, c'est à la fois un état d'esprit, de la discipline et de l'ordre », a-t-il estimé. Il a appelé l'ensemble des Burkinabè à prendre le train de la révolution en marche en se départissant de certains comportements tels que la fraude, le non-respect des horaires de service, etc.

Pour lui, l'ordre et la discipline résident dans de simples gestes tels que bien entretenir les moyens que l'Etat met à la disposition de chaque travailleur pour la bonne exécution de ses missions.

« Je voudrais que chaque agent public s'engage à bien utiliser les biens du peuple pour qu'ils servent dans la durée », a invité le chef de l'Etat.

Faire preuve de discipline et d'ordre, du point de vue du président du Faso, c'est aussi résister à la corruption. Dans son entendement, tout fond public dissipé constitue un acte criminel.

La célébration de ces journées du patriotisme constitue donc, a-t-il relevé, une belle opportunité de marquer une « vraie rupture » en adoptant des gestes quotidiens qui montrent que le peuple burkinabè est discipliné et ordonné. Du reste, a rappelé le capitaine Ibrahim Traoré, les nations qui s'érigent aujourd'hui comme des modèles se sont construites dans l'ordre et la discipline.

Il a donc encouragé ses compatriotes à dupliquer ces bonnes pratiques qui sont aussi présentes dans nos traditions afin de faire du Burkina, un pays où vivent des citoyens responsables, des élèves et étudiants disciplinés, des travailleurs du public et du privé intègres, une armée professionnelle et disciplinée.