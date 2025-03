Ile Maurice: Me Rashid Ahmine - «Le meurtre de Vanessa Lagesse n'est pas lié au vol d'une montre»

Me Rashid Ahmine, Directeur des poursuites publiques (DPP), a été catégorique ce mercredi 26 mars en Cour suprême lors de l'appel de Bernard Maigrot. Le meurtre de la styliste Vanessa Lagesse n'est pas lié au vol d'une montre dans le bungalow de cette dernière le 10 mars 2001, a soutenu le DPP. Ce dernier a répondu à Me Mathew Sherratt, King's Counsel, qui représente Bernard Maigrot.

S'adressant au Full Bench, composé de la cheffe juge, Rehana Mungly-Gulbul, et des juges David Chan et Sarita Bissoonauth, Me Ahmine n'y est pas allé de main morte pour réfuter les arguments de Me Sherratt. «Il n'y a pas eu d'erreur judiciaire. Bernard Maigrot a bénéficié d'un procès équitable aux Assises. Tous les éléments nécessaires lui ont été fournis pour assurer sa défense», a répliqué Me Ahmine.

Vanessa Lagesse a été retrouvée morte le 10 mars 2001 dans la baignoire de son bungalow à Grand-Baie. Bernard Maigrot a été arrêté dans le cadre de cette enquête policière. Poursuivi aux Assises, il a été reconnu coupable par les membres du jury à une majorité de sept contre deux. Il a été condamné à 15 ans de prison. Libéré sous caution, il a fait appel contre ce verdict de culpabilité prononcé contre lui par le juge Luchmyparsad Aujayeb.

Me Ahmine a indiqué que tous les éléments réclamés par Bernard Maigrot pour sa défense lui ont été fournis. Pour le DPP, Bernard Maigrot est le seul responsable du délai pour instruire un procès contre lui aux Assises. Plusieurs motions ont été présentées en sa faveur, et les juges qui ont présidé les audiences ont dû rendre des rulings.

Me Ahmine a également précisé que des ADN masculins et féminins ont été découverts sur les lieux du crime, mais qu'ils demeurent inconnus jusqu'à présent. Il a tenu à souligner que la défense n'a subi aucun préjudice et que tous les documents réclamés par celle-ci ont été fournis.

Me Sherratt répondra ce jeudi 27 mars à Me Ahmine. Le Full Bench mettra ensuite sa décision sur l'appel de Bernard Maigrot en délibéré.