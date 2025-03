Ile Maurice: Louis Rivalland dénonce une possible falsification de document

La Financial Crimes Commission poursuit ses investigations sur l'affaire Mauritius Investment Corporation (MIC). Louis Rivalland, ancien directeur indépendant et administrateur non exécutif du conseil d'administration de la MIC, ainsi qu'actuel Chief Executive Officer de Swan, a été convoqué ce mercredi 26 mars dans le cadre de l'enquête sur une malversation présumée de Rs 300 millions impliquant la MIC au bénéfice d'Apavou Hotels Ltd. Il était accompagné de son avocat, Me Rishi Pursem.

À sa sortie de la FCC, dans la soirée, Louis Rivalland a fait une déclaration : «Je veux affirmer catégoriquement qu'à aucun moment le board de la MIC n'a approuvé l'achat de l'hôtel Ambre, soit les 70 % des actions d'East Coast Hotel Investment, d'une valeur de 48 millions d'euros, soit l'équivalent de Rs 2,4 milliards.

Au contraire, le board a avalisé et confirmé toutes les recommandations et conditions mises en place par le management et l'Investment Committee. Il avait même insisté sur le fait qu'à aucun moment la transaction pour l'hôtel ne pouvait dépasser Rs 3 milliards. Cela signifie que 70 % de Rs 3 milliards équivaut à Rs 2,1 milliards. Le board a clairement précisé qu'à aucun moment la transaction ne pouvait excéder Rs 2,1 milliards.»

Il a tenu à ajouter qu'il «semblerait qu'au moins un des documents, et surtout le procès-verbal de la réunion du board, ait été falsifié.»