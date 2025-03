Ile Maurice: «Les 100 litres de diesel retirés», assure le propriétaire

Un bateau s'est échoué sur le récif en face de Mont-Choisy, à environ un kilomètre du rivage, dans la soirée du vendredi 21 mars. Cinq jours après l'incident, des skippers de la région ont signalé que l'embarcation commençait à laisser échapper du diesel dans le lagon, soulevant de vives inquiétudes quant à l'impact environnemental de cette pollution.

Cependant, Hugues Vitry, propriétaire du bateau Blue Water Divers, dément catégoriquement ces accusations. «Il y avait environ 100 litres de diesel dans le bateau, mais dès le lendemain du naufrage, nous avons procédé à son retrait. Ce sont des personnes de mauvaise foi qui publient des commentaires négatifs sur Facebook», affirme-t-il. Il précise être en contact permanent avec le ministère de l'Environnement et les officiers de la National Coast Guard, qui ne lui ont signalé aucun problème majeur.

Il reconnaît toutefois la présence de résidus de diesel, estimés à environ un litre, qui pourraient flotter à la surface de l'eau. «Lorsqu'on retire du diesel d'un bateau, il est normal qu'il en reste une infime quantité. Le diesel forme un effet arc-en-ciel sur l'eau avant de s'évaporer», explique-t-il.

Hugues Vitry annonce également son intention d'engager des actions en justice contre les autorités, estimant que l'accident est dû à leur négligence. «Selon les informations dont je dispose, cela fait deux semaines que les feux de balisage de la passe ne fonctionnent pas. Il y a normalement un feu rouge et un feu vert pour indiquer le passage aux bateaux. Or, un autre feu vert, situé près d'un hôtel, était allumé, et le capitaine du bateau l'a pris par erreur comme repère, ce qui l'a mené sur les récifs. Personne ne nous a avertis de cette situation, sinon nous aurions pris nos précautions. À cause de cela, nous avons perdu un bateau d'environ Rs 4,8 millions.»

Il affirme avoir déjà dépensé plus de Rs 100 000 pour faire venir une barge afin d'extraire le bateau, mais les conditions de marée basse compliquent l'opération. «L'entreprise engagée a travaillé depuis 4 heures du matin hier, sans succès. Malgré cela, elle a suivi les procédures et nettoyé le bateau comme il se doit.» Il lance un appel aux autorités responsables du balisage maritime pour qu'elles prennent les mesures nécessaires et envisage d'entamer des poursuites judiciaires.