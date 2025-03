Ile Maurice: Le retour discret de Minakshi Thannoo et ses répercussions

Son nom n'est pas inconnu. Minakshi Thannoo est la nouvelle directrice du National Heritage Fund (NHF), corps paraétatique du ministère des Arts et de la culture, responsable de la gestion du patrimoine national. C'est en réalité un retour aux sources. Elle était déjà directrice de l'institution entre 2009 à 2015.

À nouveau recrutée depuis fin février de cette année, son retour aurait été, selon certaines sources, à l'origine d'au moins trois départs. Il y a par exemple le cas du prédécesseur de Minakshi Thannoo. En janvier de cette année, le ministère de tutelle lui aurait donné sa feuille de route en s'appuyant sur la section 113 de la Constitution qui permet le renvoi de fonctionnaires. Il comptait autour de 15 ans de service, dont environ huit ans comme Officer in Charge, avant qu'il n'accède au poste de directeur. Il était entré au NHF comme Assistant Secretary «sous un précédent régime travailliste», explique-t-on.

Il y a aussi le cas d'un cadre administratif qui, après avoir déjà soumis sa démission du NHF, aurait eu une prise de bec avec la nouvelle directrice. Dans un courrier adressé au ministre des Arts, à la junior minister et aux hauts cadres du ministère, le cadre administratif indique que c'est après avoir déposé une demande de congé maladie durant sa période de préavis que la directrice aurait «réagi négativement. Des commentaires ont été faits sur ma tenue vestimentaire, sur le fait que je porte des sneakers au travail».

La directrice lui aurait alors demandé de partir avec effet immédiat. Certaines sources allèguent que le cadre administratif aurait fait jouer sa proximité avec l'ex-directeur pour obtenir des avantages que son poste ne permettait pas. Invitée à parler de son retour au NHF et des départs qui y sont associés, Minakshi Thannoo n'était pas disponible pour un commentaire.

Au ministère des Arts et de la culture, on indique que ces bouleversements seraient liés à des malversations alléguées du régime du Mouvement socialiste militant (MSM). On fait ainsi le lien avec des recrutements de personnes habitant Goodlands, venues donc de la circonscription nº 6 (Grand-Baie-Poudre-d'Or), où l'exministre des Arts, Avinash Teeluck, avait été élu. Plus d'une dizaine d'habitants de ce village auraient été embauchés comme laboureurs et au moins trois personnes comme cadres administratifs, dont un proche de l'ex-ministre, ce qui aurait été facilité par l'ex-directeur.

Toujours au sein de ce ministère, il se dit que comme l'ex-président du conseil d'administration du NHF, Vijaye Ramchurn, a été candidat du MSM aux dernières élections générales du 10 novembre 2024, dans la circonscription nº 9 (Flacq-Bon-Accueil), des ressources de cette institution d'État auraient été utilisées durant la campagne électorale. «Des cadres auraient pris des congés du NHF pour travailler pour cette campagne. Ceux qui quittent le NHF sont des personnes qui ont travaillé pour le camp adverse durant la campagne électorale.» On allègue qu'un véhicule du NHF aurait également roulé pour le parti soleil durant cette période.

On se souvient qu'en 2013, la première fois où elle avait occupé le poste de directrice du NHF, il y avait eu des allégations d'abus contre Minakshi Thannoo. Un audit du ministère des Finances avait établi qu'elle aurait touché des allocations pour deux cours en Inde et en Angleterre. Mais qu'elle n'y aurait pas assisté. À une question parlementaire sur ce sujet, le ministre des Arts et de la culture d'alors, avait répondu qu'il n'y avait pas de plainte à la police. Certains avaient souligné à l'époque qu'avant de devenir directrice du NHF, Minakshi Thannoo avait été conseillère de Navin Ramgoolam, en poste au Bureau du Premier ministre pendant environ un an, entre 2006 à 2007.

Après son licenciement à la suite du changement de régime, en 2015, Minakshi Thannoo avait réclamé des dommages de plusieurs millions au ministère des Arts, considérant que sa mise à pied était illégale. Mais au-delà des personnes, reste maintenant à savoir ce qui sera entrepris pour mieux protéger et valoriser le patrimoine national.