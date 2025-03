Burkina Faso: Transit - Une société d'Etat pour une maitrise des produits stratégiques

Le Président du Faso, chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé, mercredi 26 mars 2025, le Conseil des ministres. Ce rendez-vous hebdomadaire des ministres autour du chef de l'Etat a permis d'examiner plusieurs dossiers soumis à son ordre du jour et de prendre d'importantes décisions pour la bonne marche de la Nation, relève le ministre Porte-parole du gouvernement, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, lors du point de presse à l'issue de leurs travaux.

Au titre du ministère de l'Enseignement de base, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, le Conseil a adopté un décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Conseil de l'école. Pour le ministre chargé de l'Enseignement de base, Jacques Sosthène Dingara, c'est cet organe qui va désormais permettre une meilleure organisation et une implication plus accrue des parents d'élèves à la vie scolaire.

Ce décret s'inscrit dans le cadre de l'opérationnalisation de l'Initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous (IPEQ), qui vise à travers sa composante 4, à réorganiser les structures d'accompagnement des établissements scolaires. Le Conseil de l'école vient remplacer l'ensemble des structures associatives qui existent et accompagnent le système éducatif comme les Associations des parents d'élèves (APE), les Associations de mères éducatrices (AME), les Comités de gestion d'écoles (COGES).

L'une des innovations majeures est que le Conseil de l'école est élargi à d'autres acteurs de la communauté éducative en plus des parents d'élèves, du personnel des établissements, des représentants des communautés coutumières et religieuses.

Pour le compte du ministère de l'Economie et des Finances, le Conseil a adopté deux décrets portant respectivement création et approbation des statuts d'une société d'Etat dénommée Société de transit et de logistique du Burkina Faso. Le ministre de l'Economie et des Finances, Dr Aboubakar Nacanabo, souligne que le paysage économique de notre pays montre que la question de l'importation des produits stratégiques est une question hautement importante.

« C'est pourquoi il a été jugé nécessaire de faire en sorte que l'Etat ait une maitrise de toute la chaîne logistique des produits jugés stratégiques parmi lesquels les produits qui entrent dans l'activité minière, des hydrocarbures, les matériels et équipements des Forces de défense et de sécurité », soutient le ministre de l'Economie et des Finances.

Il s'agit, selon le ministre Nacanabo, d'une société de transit qui aura pour mission d'assurer toutes les opérations de transit de ces produits stratégiques et jugés importants pour l'Etat. « A travers cette société de transit, nous aurons une bonne maitrise de la chaîne logistique de l'importation de ces produits stratégiques », ajoute le ministre de l'Economie et des Finances, qui précise que cette société d'Etat sera fonctionnelle dans les mois à venir.

Direction de la communication de la Présidence du Faso