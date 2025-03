Cameroun: Une cérémonie du «pardon» après le lynchage de trois personnes à l'extrême nord du pays

Au Cameroun, dans l'extrême nord, département du Mayo Tsanaga, le village de Mbalda a plongé le dimanche 23 mars 2025 dans un exercice de purification après une terrible tragédie qui a entrainé la mort de trois personnes. Deux jeunes chercheurs et leur accompagnateur, ont été arrêtés par méprise, puis bastonnés et enfin brûlés vifs sur la place du marché, après qu'ils ont été confondus avec des djihadistes de Boko Haram. Le village noyé de remords a organisé une cérémonie de pardon.

En guise de cérémonie, c'était un recueillement avec des prières et des cantiques pour implorer et conjurer le sort après les événements du 2 mars 2025. « Tout le monde regrette », glisse un habitant de Mbalda, un village de l'extrême nord du Cameroun. Les deux chercheurs et leur guide avaient été arrêtés en plein jour près d'un lieu considéré comme sacré. Et malgré leur supplication, leur mise à mort par le feu avait été prononcée sur le champ. Les raisons de la méprise sont rappelées par le prédicateur du jour.

« La journée du 2 mars 2025, aux environs de 13 heures, trois individus qui, selon la population, était assimilés à des malfrats, venaient pour planifier leur opération. Malheureusement, leur identité n'a pas été bien déclinée. »

« Il fallait solliciter la purification divine »

Depuis le drame, entre remords et demande de pardon, le village de 5 000 âmes et habité par un étrange sentiment de culpabilité partagé par tous. Présent à cette cérémonie au nom du gouvernement, le ministre de la Santé, Manaouda Malachie qui est lui-même natif de la localité, a déclaré qu'aucune justification ne peut être acceptée pour une telle tragédie et que plus jamais cela ne se reproduirait.

« Il fallait un peu, à travers la parole de Dieu, solliciter la purification divine. Nous avons imploré ensemble cette miséricorde divine, cette bonté divine pour que nous puissions non seulement être pardonnés pour ce pêché, mais pour que la communauté soit également purifiée. Donc, je peux vous dire : "Ça ne pourra plus arriver" », estime-t-il. Reste à voir le sort que les familles des victimes donneront à cette demande de pardon.