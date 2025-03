Guinée: Le procès en appel de l'opposant Aliou Bah s'est ouvert ce mercredi

Le procès en appel de l'opposant guinéen Aliou Bah s'est ouvert mercredi 26 mars à Conakry près de trois mois après sa condamnation en première instance pour offense au chef de la junte au pouvoir. Aliou Bah, président du Mouvement démocratique libéral (MoDeL), a été condamné en janvier dernier à deux ans de prison ferme pour « offense et diffamation » à l'encontre du général Mamadi Doumbouya qui a pris le pouvoir en septembre 2021 après avoir renversé le président civil Alpha Condé.

En Guinée, c'est dans une salle d'audience archicomble que ce procès en appel à débuter sans véritablement évoluer à cause de querelles de procédure entre avocats des parties civiles et parquet, entraînant le renvoi de l'audience au 9 avril prochain. Maître Almamy Samory Traoré, l'un des avocats de la défense, s'interroge. « Nous attendions que l'affaire soit plaidée à l'audience aujourd'hui parce que tout est fait pour être plaidé. Et au-delà de cela, on ne comprend pas pourquoi le juge renvoie l'affaire au 9 avril. Nous sommes très surpris mais on reste serein. Cela ne nous amuse pas. Nous défendons quelqu'un qui est innocent », dit-il.

Le prévenu Aliou Bah ne reconnaît pas les faits pour lesquels il est devant la juge Hadja Fatou Bangoura. « Je ne me reproche rien. Il n'y a aucune preuve qui dit que j'ai diffamé qui que ce soit. Je m'interroge : quel type de société voulons-nous construire ? », s'interroge-t-il.

Fervent croyant, Aliou Bah s'en remet à la sagesse du tribunal pour retrouver sa liberté qu'il estime confisquée. « Madame la présidente, nous sommes au mois de ramadan musulman et du carême pour les chrétiens. Je ne regrette pas ce que j'ai fait jusque-là pour mon pays et je pense que vous rétablirez mes droits en me rendant ma liberté », plaide Aliou Bah.

Outre les sympathisants et amis de Aliou Bah, des représentants des chancelleries occidentales, dont l'Union européenne, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Belgique et l'Espagne, étaient aussi présents dans la salle d'audience.