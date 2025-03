Burkina Faso: Salam du Ramadan - La sincérité

Au nom d'Allah, Clément et Miséricordieux. Louange à Allah, qui a envoyé Son messager avec la guidée et la Religion de Vérité, pour la placer au-dessus de toute autre religion, en dépit de l'aversion des associateurs. Puisse-t-Il déverser, abondamment, Sa paix et Ses bénédictions sur Son bien Aimé Messager Mouhammad, envoyé à l'univers comme miséricorde.

La sincérité, en Islam, est un principe fondamental à tel point que le Prophète l'assimile à la Religion quand il disait : « La Religion, c'est la Sincérité. La Religion c'est la Sincérité. La Religion c'est la Sincérité ». Les Compagnons demandèrent :

« Envers qui, Ô Messager d'Allah ? ».

Il répondit : « Envers Allah, Son Livre, Son Messager, Les Dirigeants de la Communauté et le commun des Musulmans ». Par ces propos, nous comprenons que la sincérité est une vertu importante dans la vie de chaque musulman à tel point qu'elle doit guider ses intentions ainsi que ses actions quotidiennes. La sincérité concerne l'honnêteté du musulman dans sa relation avec son Seigneur Allah mais aussi dans ses relations avec les autres et envers lui-même.

Le musulman doit faire de la sincérité le crédo de sa vie. Cette sincérité doit être le leitmotiv orientant l'ensemble de ses actes. C'est pourquoi, il s'y attache en apparence et en secret, en propos et en actes, car la sincérité mène au bien et le bien mène au Paradis auquel aspire tout musulman, alors que le mensonge aboutit à l'enfer que tout musulman craint et fuit comme nous enseigne le Prophète. Il nous dit, en effet, que : « La sincérité conduit à la droiture, et la droiture conduit au Paradis. Certes, un homme persiste dans la sincérité jusqu'à devenir véridique.

Le mensonge, quant à lui, mène à la dépravation, et la dépravation conduit au Feu (de l'Enfer). Certes, un homme persiste dans le mensonge jusqu'à être inscrit auprès d'Allah comme menteur ». Ainsi, le musulman doit être sincère et il doit, également, aimer la sincérité. C'est aussi une des raisons qui doit le pousser à faire beaucoup attention à sa compagnie. Parce que les amis s'influencent mutuellement, le Prophète a dit :

« que chacun de vous regarde donc qui il prend pour ami ». Et Allah nous interpelle quant à cette compagnie quand Il dit : « Ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez parmi les véridiques » (S09 V119).

La sincérité n'engendre que de bons résultats et seuls les véridiques peuvent bénéficier des fruits. A titre illustratif, la sincérité procure à l'homme véridique la quiétude, la paix de la conscience, l'abondance et la bénédiction du Seigneur Allah. A ce sujet, le Prophète a dit : « Le vendeur et l'acheteur ont le choix de garder ou de rendre la marchandise tant qu'ils ne se sont pas séparés. S'ils ont été sincères et ont révélé les qualités et les défauts de leur marchandise, Allah bénira leur transaction. Si, au contraire, ils se sont menti et ont caché les détails défectueux de leur marchandise, la bénédiction de leur transaction sera anéantie ».

Il ne s'agit donc pas de vendre à tout prix. La sincérité doit être de mise afin que la transaction soit empreinte de la bénédiction divine et soit profitable. En plus, la sincérité peut élever le musulman à des degrés inestimables et lui procurer une proximité étroite avec Allah. Dans ce sens, elle peut élever l'homme sincère au rang des martyrs selon les dires du Prophète :

« Celui qui, sincèrement, demande à Allah d'être un martyr, Allah l'élèvera au rang de martyr, même s'il meurt dans son lit ».

La sincérité touchant tous les aspects de la vie du musulman, nous pouvons, juste, voir quelques aspects. C'est le cas par rapport au bon comportement que doit avoir le musulman. Il doit, ainsi, dans ses rapports avec Allah ainsi que dans ses rapports socio-économiques, être le plus sincère possible. C'est pourquoi, il ne se mêle pas à tout ce qui concerne le mensonge, le faux, la fraude, la tromperie, la duperie, la tricherie, la falsification, la corruption.

Sur ses engagements, le musulman doit être des plus sincères. Il doit respecter et tenir fermement à ses engagements une fois qu'il s'est engagé parce que cela est intimement lié à la foi selon le Prophète qui a dit : « Ne peut prétendre à la foi celui qui n'est pas fidèle à ses engagements ». Aussi, le musulman sincère ne dit que la vérité quand il parle et s'éloigne du mensonge qui est un signe révélateur de l'hypocrisie selon l'enseignement prophétique : « Les signes distinctifs de l'hypocrite sont au nombre de trois : lorsqu'il relate quelque chose, il ment ; lorsqu'il promet, il ne tient pas sa promesse ; et si on lui confie un dépôt, il se montre déloyal ».

Il importe de souligner que la sincérité est indispensable pour la bonne marche d'une société. Ce ne sont pas nos Etats qui diront le contraire quand on connait tout le mal engendré par le manque de sincérité dans l'émergence de nos sociétés. En effet, les actes de corruption, de tromperie et de malhonnêteté sapent les fondations d'une société, créant des divisions et entravant le progrès. C'est pourquoi, l'Islam met en garde contre de

telles actions, soulignant qu'elles affaiblissent la nation et entravent son développement.

Seigneur Allah, fais de nous des croyants convaincus et convaincants, des croyants sincères et qui aiment la sincérité. Débarrasse nos vies du mensonge, de l'hypocrisie, de la tromperie, de la corruption. Tu es, certes, Omniscient et Omnipotent.

NB : La foi musulmane est une foi active qui impose un devoir de présence.