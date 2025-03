Ile Maurice: Des personnalités mauriciennes se mobilisent en faveur de l'écrivain emprisonné Boualem Sansal

Son sort sera connu aujourd'hui 27 mars. En Algérie, l'écrivain Boualem Sansal attend le verdict du tribunal correctionnel. Il risque jusqu'à 10 ans de prison pour des propos qu'il a tenus dans un média français d'extrême droite. L'écrivain a été accusé par les autorités algériennes d'atteinte à l'intégrité du territoire et d'intelligence avec des parties étrangères pour des propos tenus sur la question épineuse de la frontière entre le Maroc et l'Algérie, au Sahara occidental.

A Maurice, un collectif s'est mobilisé en faveur de l'écrivain. Une lettre a été envoyée au président de la république algérienne pour la libération de l'écrivain Boualem Sansal. Ce collectif comprend Jean Marie Gustave Le Clézio, Prix Nobel de Littérature 2008, Cassam Uteem, ancien Président de la République de Maurice et auteur, Jean Claude de L'Estrac, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien Secrétaire général de la Commission de l'Océan Indien et auteur, Ananda Devi, docteure en anthropologie sociale, traductrice et auteure.

Ainsi que Sudhir Hazareesingh, professeur d'Histoire à l'université d'Oxford (Grande-Bretagne) et auteur, Issa Asgarally, docteur en linguistique, ancien Professeur associé au Mauritius Institute of Education et auteur, Davina Ittoo, docteure en lettres modernes, enseignante à l'Open University of Mauritius et auteure, Serge Rivière, Professeur émérite à l'université de Limerick (Irlande) et auteur, Barlen Pyamootoo, organisateur du Salon du Livre de Trou d'Eau Douce et auteur et Robert Furlong, président du Centre Culturel d'Expression Française et auteur.

Dans la lettre envoyée au président algérien, le collectif souligne que : «la place d'un écrivain n'est pas en prison, peu importe les idées qu'il exprime dans ses écrits ou dans ses déclarations publiques. Agir autrement, ce serait le condamner pour délit d'opinion». Le collectif demande la libération de l'écrivain Boualem Sansal «qui est en prison à Alger depuis le 16 novembre 2024 et qui a commencé une grève de la faim le 17 février 2025. D'abord pour des raisons humanitaires, car Boualem Sansal, âgé de 75 ans, est atteint d'un cancer et la grève de la faim ne peut que menacer sa vie. Ensuite pour des raisons littéraires. De nombreux lecteurs dans le monde lisent avec intérêt les livres de Boualem Sansal, dont « Le Serment des barbares » (Prix du Premier roman), « 2084, la fin du monde » (Grand Prix du roman de l'Académie Française) et « Lettres d'amitié, de respect et de mise en garde aux peuples et aux nations de la terre ». Nous tenons à souligner qu'il n'est pas tenu à quiconque de partager toutes les idées de Boualem Sansal pour être convaincu de la place légitime qu'il occupe dans la littérature».