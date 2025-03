Ile Maurice: La FCC intensifie ses interrogatoires des anciens membres de la MIC

La Financial Crimes Commission poursuit ses investigations sur l'affaire Mauritius Investment Corporation (MIC). Louis Rivalland, ancien directeur indépendant et administrateur non exécutif du conseil d'administration de la MIC, ainsi qu'actuel Chief Executive Officer de Swan, a été convoqué hier dans le cadre de l'enquête sur une malversation présumée de Rs 300 millions impliquant la MIC au bénéfice d'Apavou Hotels Ltd. Il était accompagné de son avocat, Me Rishi Pursem.

Les interrogatoires se sont enchaînés au Triangle de Réduit. Mardi, les enquêteurs ont auditionné Neemalen Gopal, ancien directeur indépendant non exécutif de la MIC. Il a été entendu sous avertissement avant d'être autorisé à partir. Lundi, c'est Hemlata Sadhna Sewraj-Gopal, ex-Second Deputy Governor de la Banque de Maurice, qui a été interrogée. Les enquêteurs ont cherché à clarifier le rôle de Neemalen Gopal dans l'approbation de l'acquisition de 1 596 actions d'Eastcoast Hotel Investment Ltd. L'audition a duré près de cinq heures.

Nous avons interrogé Me Rishi Pursem sur d'éventuels conflits d'intérêts, puisqu'il représente quatre clients impliqués dans cette affaire : Swadicq Nuthay, Hemlata Sadhna Sewraj-Gopal, Neemalen Gopal et Louis Rivalland. Il a assuré être pleinement conscient des règles de déontologie et veiller scrupuleusement au respect de son code d'éthique.