Madagascar: Match de Gala - Les éclats des stars illuminent le Stade Barea

La jeunesse malgache a vibré au rythme d'un événement exceptionnel mêlant sport, solidarité et convivialité, hier. Dans le cadre d'une journée dédiée à l'éducation et au football, le Team des Héros et le Madagascar All Stars se sont affrontés lors d'un match de gala mémorable baptisé « Alefa Madagascar », organisé dans l'après-midi après une matinée d'échanges auprès des écoles.

Une matinée d'inspiration

La journée a débuté par un moment d'échange privilégié qui a permis de sensibiliser la jeunesse malgache aux valeurs de persévérance et d'apprentissage, essentielles autant sur le terrain qu'en dehors. Cette initiative solidaire a posé les bases d'un événement qui allait allier spectacle et engagement.

« C'est une belle réussite de savoir qu'il y a quand même des gens qui sont venus participer à cette belle action solidaire. Évidemment, toute la journée, on a été auprès des gamins, on a été dans les écoles, et évidemment avec le Père Pedro qui justement, et je le répète, a fait un chef d'oeuvre ici à Madagascar, un modèle unique au monde, de sortir d'une déchetterie à créer une ville avec 40 000 personnes, avec plus de 10 000 élèves, scolarisés, ayant le bac aussi pour certains avec une capacité de 97% de réussite. Donc quelque part c'est un modèle économique, un modèle social aussi, et donc j'espère que tout un chacun va pouvoir aider qu'on puisse donner de l'avenir à ces jeunes », a expliqué Christian Karembeu.

« Je crois que pour nous, ce qui est important maintenant, c'est de pouvoir aider les jeunes et les enfants qui sont en difficulté. Malheureusement, c'est qu'il y en a beaucoup ici à Madagascar. Donc, même si on vient de loin, même si on vient de France, je crois que le plus important, c'est de venir, de se déplacer. On a eu la chance de rencontrer le Père Pedro. Je crois que pour lui, ce qu'il fait, c'est énorme. Et pour tout le monde, et même pour nous les Français, ce qu'il réalise, c'est un vrai exemple de soutien et surtout de solidarité », ajoute Robert Pirès.

Match de gala

L'après-midi, place au spectacle avec un match de gala opposant deux équipes d'exception. D'un côté, le Team des Héros, un collectif impressionnant de légendes internationales du football. Parmi elles, des noms qui résonnent dans l'histoire du sport : Robert Pirès et Christian Karembeu, champions du monde 1998 avec la France, Alain Giresse, ancienne gloire des Bleus, Mamadou Niang, ou encore Sidney Govou, ex-attaquant de l'équipe de France.

À leurs côtés, des personnalités d'horizons divers, le champion de MMA Cyril Gagne, ont apporté une touche d'originalité à cette formation. Face à eux, le Madagascar All Stars, une équipe composée d'anciens cadres des Barea, l'équipe nationale malgache, et de talents locaux prometteurs. On y retrouvait des figures emblématiques comme Bapasy, Faneva Ima, Voavy Paulin et Abel Anicet, sans oublier la participation remarquée du Ministre de la Jeunesse et des Sports, qui a chaussé les crampons pour l'occasion.

Finalement, le Madagascar All Stars l'emporte sur le score de 4 buts à 2. « C'est toujours une belle expérience de venir fouler cette pelouse aussi, bien que le stade ne soit pas homologué, alors que je le trouve exceptionnel. J'espère qu'on pourra faire quelques ajustements pour rendre ce stade possible à jouer, pour que le public puisse penser que c'est magnifique. Quand on est arrivé, on a eu justement une vue extraordinaire, et bien évidemment on a vu les talents du pays », a-t-il continué.

Ce match de gala restera gravé dans les mémoires comme une célébration du football et de l'unité, organisé en collaboration avec YAS Madagascar, Soka Club, Vivo Energy Madagascar et soutenu par le MJS. Toutes les recettes récoltées durant le match de gala seront intégralement versées à la construction et à la réhabilitation d'équipements sportifs au CEG d'Ambohipo.