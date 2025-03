Madagascar: Bapampa glady Be - Tout est fin prêt

Après des années d'attente, les fans de Rossy ne sont plus qu'à quelques jours des deux grands-rendez-vous. Tout est fin prêt pour vendredi et dimanche. Travaillant tambour battant, les répétitions vont bon train, le répertoire est déjà défini et tout est au point du côté technique. « Bapampa glady be » porte bien son nom avec la bande au grand complet, mais aussi une sélection nationale des instrumentistes à vent qui viendront grossir les rangs au palais des Sports et de la Culture Mahamasina.

Pour Rossy, le pari est d'offrir deux spectacles à la hauteur des grands festivals européens. Avec le savoir-faire et les moyens des jeunes entrepreneurs dans le milieu artistique et évènementiel à Madagascar, il est dorénavant possible de s'aligner aux normes internationales. Pour ces deux spectacles, Rossy s'entoure des meilleurs. Parmi eux, deux guitares heroes, deux genres de deux générations en les personnes de Proshely et Mamibe.

Deux tempéraments venant de deux différentes régions qui rendront hommage à Freddy de Majunga. Un virtuose qui a brillé sur la scène internationale aux côtés des Dibala et autres grands noms du soukouss et du ndombolo. Entre autres, Oza Jerôme, Tianjama, Charles Martin, Zopanage, Tsiliva, Gothlieb, Ejema... seront également de la partie.

Jouant dans un demi-palais, Rossy et ses complices comptent maximiser la qualité des deux spectacles en misant sur les moyens techniques derniers cris. Une organisation signée Jayaudio, épaulée par Nyr Image et Ivenco aux sons, lumières et effets spéciaux, Rossy concrétise enfin son aspiration de longue date d'emmener au bercail de grosses productions dignes des scènes internationales. La billetterie est disponible en ligne et au Kianjan'ny kanto Mahamasina depuis hier.