Madagascar: Alumni IDAM - Une association pour la conservation des patrimoines

La formation professionnalisante en information documentaire, en archivistique et en muséologie (IDAM) du Département d'histoire de l'Université d'Antananarivo a présenté officiellement l'association de ses sortants appelée ALUMNI IDAM, le mercredi 19 mars dernier à l'amphi 24 de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université d'Antananarivo.

La création de cette association fait partie des composantes du projet FAMA (Formations et archives à Madagascar) que le Département d'histoire porte avec l'Ecole nationale des chartes-PSL de Paris, Grande Ecole en Sciences des archives de renommée mondiale fondée en 1821. FAMA est un programme d'Appui au Développement de l'Enseignement

Supérieur Français en Afrique (ADESFA), qui accompagne les initiatives de coopération académique entre établissements français et africains permettant l'identification et l'adaptation aux besoins locaux de l'employabilité des diplômés, et financé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français.

Lors de son discours, le président de l'association a confirmé : « Les domaines de l'information, de la documentation, de l'archivistique et des Musées constituent aujourd'hui un enjeu stratégique pour la performance de tous les acteurs du développement aussi bien étatique, public, privé, associatif, culturel qu'éducatif ».

En effet, l'Association ALUMNI IDAM regroupe des professionnels de l'information documentaire issus du parcours IDAM d'Ambohitsaina occupant aujourd'hui des postes liés à leur formation. Les membres de l'ALUMNI IDAM sont des archivistes, des documentalistes, des médiathécaires, bibliothécaires, des employés de musées, des chargés de projets documentaires, etc.

Car le Parcours IDAM (Information-documentation, archivistique et muséologie) du Département d'histoire prépare les étudiants pour devenir des agents opérationnels, autonomes et responsables dans leur domaine de prédilection. Il faut rappeler que ce Parcours reste encore la seule formation académique en sciences des archives, de l'information documentaire et de la muséologie délivrant un diplôme officiel (Licence et Master) spécialisé en archivistique, en information documentaire et en muséologie disponible à Madagascar.