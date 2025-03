Afrique de l'Est: Jeux des Îles 2027 - Les Comores s'activent

Dans deux ans, les archipels des Comores recevront la jeunesse et les sportifs de l'Océan Indien pour la 12e édition des Jeux des Iles de l'Océan Indien.

Derrière les communiqués officiels et les rencontres diplomatiques, il y a des hommes et des femmes qui donnent leur énergie, leur temps pour que le rêve des Jeux des Îles de l'Océan Indien 2027 aux Comores devienne réalité. À la tête de cette équipe dévouée, Mohamed Issimaila, président du comité d'organisation, incarne cette volonté de fer qui anime chaque membre.

Après plusieurs tentatives ratées des Comores pour l'organisation des JIOI, toute l'équipe soutenue par l'Etat se donne les moyens cette fois-çi, pour que les Jeux se tiennent dans de bonnes conditions en 2027. Pour Mohamed Issimaila et son équipe, organiser ces Jeux n'est pas qu'une tâche administrative, c'est un engagement profond envers leur nation.

Pour ce faire, les visites et les échanges avec les responsables gouvernementaux et les partenaires techniques et financiers s'enchaînent. L'organisation de ce plus grand événement sportif des îles de l'Océan Indien nécessite la mobilisation des ressources humaines, techniques et financières. Récemment, l'équipe du COJI a rencontré le ministre des Affaires étrangères des Comores, Mbaé Mohamed Chafioun.

Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la disponibilité de la diplomatie comorienne à accompagner le COJI 2027 pour la réussite de cet événement historique pour les Comores et essayer de mobiliser tous les partenaires bi et multilatéraux pour faire de ces jeux, un succès pour les Comores dans le domaine organisationnel et d'accueil.

Beaucoup reste à faire pour l'équipe, notamment en matière d'infrastructures sportives. La Chine a affirmé sa volonté d'aider le clan comorien dans la réussite des jeux. Une entreprise chinoise a été choisie pour construire la piscine olympique et le gymnase couvert de référence internationale. Dans deux ans, plus de 3 000 athlètes de 14 disciplines sont attendus aux Comores.