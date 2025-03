Madagascar: AGOA - Une délégation gouvernementale en négociation aux USA

Une délégation gouvernementale malgache, conduite par le ministre de l'Industrie et du Commerce, David Ralambofiringa, et le ministre des Mines, Olivier Herindrainy Rakotomalala, est actuellement en mission aux États-Unis pour défendre le renouvellement de l'African growth and opportunity act (AGOA) et promouvoir un partenariat pour les minéraux critiques. Cette initiative entre dans le cadre du renforcement des liens économiques entre Madagascar et les États-Unis.

La délégation, qui a frôlé le sol américain le lundi 24 mars dernier, comprend également des représentants du secteur privé malgache, notamment des dirigeants de GEM, GEFP, MAZAVA, ainsi que de la société américaine Energy Fuels. Selon les informations relayées par l'ambassade malgache aux États-Unis, ces acteurs ont rencontré, mardi, des législateurs américains au Capitol Hill afin de faire valoir l'importance de l'AGOA pour l'économie malgache et explorer les opportunités de coopération dans le domaine des ressources minières stratégiques.

En collaboration avec l'American Apparel and Footwear Association et l'African Coalition for Trade, la délégation malgache a mené des discussions avec des cadres supérieurs du comité des finances du Sénat américain. Ces réunions ont permis d'aborder les bénéfices mutuels du programme AGOA et d'examiner les perspectives d'un renforcement des relations commerciales entre les deux pays. Parmi les personnalités politiques américaines impliquées figurent les sénateurs Ron Wyden (Démocrate-Oregon), Chris Coons (Démocrate-Delaware), Ted Cruz (Républicain-Texas) et Mike Crapo (Républicain-Idaho).