Madagascar: Fin de semaine prolongée - Multitude de propositions de « bons plans » d'évasion à partir de demain soir

Depuis l'annonce de la date du 31 mars 2025 jour férié, chômé et payé, le week-end prolongé devient une opportunité commerciale pour plusieurs secteurs d'activité, notamment le tourisme local, la restauration et les transports régionaux et nationaux.

Bien que ne figurant pas, au début de l'année, parmi les jours fériés pour le compte de l'année 2025, le 31 mars 2025 est officiellement une journée chômée et payée à l'occasion de la rupture du jeûne pour la communauté musulmane. L'annonce de ce jour férié, la semaine dernière, par les autorités gouvernementales a permis à plusieurs secteurs d'activité de mettre en place des propositions commerciales destinées au public à l'occasion du long week-end.

Aussi les propositions de « bons plans » se multiplient, suggérant des activités d'évasion. En font partie le tourisme local et la restauration. Les destinations comme Ampefy et Andasibe font l'objet de propositions intéressantes. Ampefy, la plus proche de la capitale, est fortement prisée. Hôtels et établissements d'hébergement sont particulièrement sollicités, ainsi que les restaurants. Les marchands locaux espèrent également profiter du flux probable de touristes locaux, ce week-end.

Routes nationales

L'état des routes nationales représente toutefois un frein pour certaines activités. En effet, les désirs d'évasion vers des destinations plus éloignées comme Mahajanga, Toamasina, Antsirabe à l'occasion d'un long week-end se retrouvent freinés par l'état des RN4, RN7 et RN2. « Si les routes nationales étaient moins dégradées, des secteurs d'activités comme les transports régionaux et nationaux, l'hôtellerie, les loisirs et la restauration auraient enregistré une hausse bien plus importante de leurs activités dans ces villes, comme durant les périodes des vacances », déplorent quelques professionnels.

Toutefois, une hausse des réservations commence à être observée par les entreprises de transport desservant les lignes nationales, notamment pour les entreprises proposant des services "Premium" et VIP, aux dates du vendredi 28 mars jusqu'au lundi 31 mars, à la grande satisfaction des transporteurs.