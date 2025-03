Madagascar: Economie bleue - Des équipements pour les petits pêcheurs de Mahajanga II

La commune rurale de Boanamary, dans le district de Mahajanga II, a accueilli une rencontre organisée par la Direction Régionale de la Pêche et de l'Économie Bleue (DRPEB) Boeny, le 25 mars dernier.

Cette rencontre visait à sensibiliser et équiper les petits pêcheurs de la région. Les discussions ont porté sur plusieurs sujets essentiels, notamment les lois régissant la pêche maritime, la protection de l'environnement, la gestion des ressources marines et forestières, ainsi que les dangers des pratiques non durables.

Des cartes de pêche ont été distribuées aux pêcheurs légaux, accompagnées d'équipements vitaux tels que des filets et des gilets de sauvetage. L'événement a été honoré par la présence du maire de Boanamary, du chef du district de Mahajanga II, et des représentants de la Direction de l'Environnement et du Développement Durable (DELC), qui ont assuré la mise en oeuvre de cette initiative. Cette action renforce l'engagement pour un développement durable dans la région Boeny.