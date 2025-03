Madagascar: « Fijery hafa » - « Marathon des formations » - Plus de 108 000 inscrits aux formations gratuites du METFP

Depuis quelques mois, la ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Marie Marcelline Rasoloarisoa, sillonne Madagascar pour promouvoir les initiatives « Fijery hafa » et « Marathon des formations ». Ces programmes de formation gratuits répondent aux besoins des jeunes et des demandeurs d'emploi. À ce jour, 108 836 personnes se sont inscrites pour en bénéficier.

Face à un taux de chômage élevé touchant 70% des jeunes, le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle (METFP) met l'accent sur la formation et l'entrepreneuriat. Cela se traduit par la mise en oeuvre des programmes de formations gratuites « Fijery hafa » et « Marathon des formations » dans tout Madagascar. L'objectif est de doter les participants de compétences nécessaires pour intégrer le marché du travail ou créer leur propre activité.

Inscrites dans la vision du Président de la République Andry Rajoelina, ces formations ont débuté à la Tranompokonolona Isotry, avant de se poursuivre au Kianjan'ny Mopera Anosibe, au Gymnase Mahamasina et s'étendre dans les régions. La ministre, Marie Marcelline Rasoloarisoa réitère qu'aucun district ne doit être délaissé. L'initiative vise à offrir aux jeunes et à la population des différentes régions des formations adaptées aux besoins du marché de l'emploi.

Légende photo1: La ministre Marie Marcelline Rasoloarisoa lors du « Fijery hafa » à Sambava, région SAVA.

Menabe en tête des inscriptions

D'après les derniers chiffres, c'est la région Menabe qui enregistre le plus grand nombre d'inscriptions avec 15 568 participants. Elle est suivie de :

Vakinankaratra : 11 794 inscrits

: 11 794 inscrits Fitovinany : 11 298

: 11 298 Atsinanana : 10 794

: 10 794 Analanjirofo : 10 139.

D'autres régions enregistrent également une forte participation, notamment :

Boeny : 6 343 inscrits

: 6 343 inscrits Sava : 6 945

: 6 945 Diana : 6 371

: 6 371 Ihorombe : 5 845.

Au total, 108 836 personnes ont rejoint ces formations, et les directions régionales sont déjà en train d'organiser leur mise en oeuvre.

Légende photo 2: Comme dans les autres localités, le « Fijery hafa » à Toliara, Atsimo Andrefana a réuni une foule.

Une couverture nationale en expansion

Le programme ne se limite pas aux grands centres urbains. Prochainement, les formations seront déployées dans les régions Anosy, Androy, Itasy et Bongolava, avec une extension progressive aux districts les plus reculés.

Ces chiffres illustrent l'engouement des jeunes pour la formation professionnelle, considérée comme un pilier essentiel pour l'emploi et l'entrepreneuriat à Madagascar. L'initiative se poursuivra afin de renforcer les compétences et d'accroître l'implication des jeunes dans le développement économique du pays.

Légende photo 3: La ministre Marie Marcelline Rasoloarisoa avec les bénéficiaires de la formation en coupe et couture à Analamanga.

Des formations diversifiées et adaptées

Les formations gratuites proposées par le Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (METFP) sont conçues pour répondre, à la fois, aux besoins individuels des apprenants et aux exigences du marché de l'emploi. Elles couvrent divers domaines stratégiques afin d'offrir des compétences adaptées aux réalités économiques et professionnelles du pays.

🔹 Cuisine et Agroalimentaire : Pâtisserie, Pâtisserie et Cuisine, Agro-Alimentaire, Riziculture, Arachide, Transformation Laitière, Transformation des Produits Halieutiques, Transformation des Fruits, Fabrication d'Huile de Coco, Fabrication de Shampoing, Savons et Bougies.

🔹 Technologie et Informatique : Administrateur de Réseau, Informatique, Digitalisation, Multimédia, Photographie, Call Center, Gestion de Bases de Données, Réparation de Téléphones et Ordinateurs.

🔹 Entrepreneuriat et Gestion : Business Plan, Culture Entrepreneuriale, Entrepreneuriat, Commerce, Comptabilité, Éducation Financière, Transit et Douane, Procédure Administrative Communale, Formation en Administration, Leadership, Freelancing.

🔹 Artisanat et Création : Bijouterie, Broderie, Coupe et Couture, Crochet Raphia et Vannerie, Vannerie, Sculpture et Cornetterie, Arts, Sérigraphie, Décoration, Onglerie, Fabrication de Filets.

🔹 Construction et BTP : Maçonnerie, Carrelage, Ferraillage, Auto-école, Conduite d'Engins, Charpenterie, Menuiserie Aluminium, Menuiserie Bois, Métallurgie, Construction de Bateaux, Fibre de Verre, Installation Thermique.

🔹 Électricité et Électronique : Électricité, Électronique, Électrotechnique, Installation de Panneaux Solaires.

🔹 Agriculture et Élevage : Agriculture, Agriculture et Élevage, Élevage de poulets, Élevage de poules Pondeuses, Élevage de Canards, Apiculture, Pisciculture.

🔹 Sécurité et Santé : Secourisme, Formation de moniteur d'EPS, Code du Travail.

🔹 Industrie et Développement Durable : Fabrication de charbon écologique, Fabrication d'Aliments pour animaux (Provende).

🔹 Éducation et Culture: Enseignement et Éducation, Langues (Mandarin, Français, Anglais), Musique, Clarinette.

🔹 Tourisme et Restauration : Tourisme, Hôtellerie et Restauration, Tours.