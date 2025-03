La Division de la Communication et Relations publiques de la Douane a présenté mercredi un bilan de ses opérations portant saisie de billets noirs opérée par des unités douanières de Sénoba et de la région de Kaolack. Ces opérations ont permis de mettre la main sur des billets noirs d'une contrevaleur de plus de 4,5 milliards CFA.

Deux milliards 624 millions CFA en billets noirs interceptés à Sénoba

Selon le communiqué, "La Brigade commerciale des Douanes de Sénoba, Subdivision de Kolda, Direction régionale des Douanes du Sud, a procédé à une saisie de billets noirs d'une contrevaleur de 2, 624 milliards de francs CFA."

Cette saisie selon la Douane, "fait suite à l'exploitation judicieuse d'un renseignement indiquant la présence au Carrefour NDIAYE, département de Sédhiou, d'un individu en possession de billets noirs."

Ainsi, "l'opération montée par les éléments de la Brigade commerciale des Douanes de Sénoba a permis d'interpeller le faussaire en plein préparatifs de lavage de 04 millions d'euros en billets noirs répartis comme suit: 2000 billets noirs en coupures de 500 euros; 15 000 billets noirs en coupures de 200 euros", précise la source, qui souligne que le prévenu est en garde à vue.

Saisie de plus d'un milliard soixante-six millions dans la Région de Kaolack

Dans cette croisade continue contre le faux monnayage, les unités de la Direction régionale des Douanes du Centre ne sont pas en reste. En effet, la Division communication de la Douane explique que "le 14 mars vers 19 heures, les agents de la Brigade mobile des Douanes du Pont Serigne Bassirou Mbacké, Subdivision de Kaolack ont arrêté, à Keur Madiabel, deux individus détenant un milliard sept millions de billets noirs en coupures de Dollars et d'Euros."

De la même manière "Quelques jours auparavant, une opération d'infiltration montée par la Brigade commerciale des Douanes de Keur-Ayip avait abouti à l'arrestation d'un faussaire qui s'apprêtait à laver 59 millions de billets noirs à Boulédjé non loin de Keur-Moussa, département de Nioro du Rip" ajoute la DGD.

850 millions de francs CFA de billets noirs saisis à Mékhé

Toujours dans le cadre de la lutte contre le faux monnayage, une opération combinée de la Brigade mobile des Douanes de Pikine, Subdivision de Dakar-extérieur, Direction régionale de l'Ouest et du Groupement polyvalent de Recherche et de Répression de la Fraude (GPR) de Thiès a permis de déjouer, le 13 mars 2025, une opération de lavage de billets noirs dans la localité de Mékhé. II s'agit de plusieurs coupures de billets noirs en Euros, CFA et Dollars d'une contrevaleur totale de 850 millions de francs CFA. Trois individus, dont une femme, ont été arrêtés au cours de cette opération.

La DGD de rappeler que, 2,284 millions de francs CFA en billets noirs ont été saisis entre Dakar, Gandigal et Louga en début mars. Ce qui porte selon elle, le total de la contrevaleur de billets noirs saisis par les unités douanières depuis le début de l'année à près de 07 milliards de francs CFA.