Algérie: Les Ensembles algérois de Hammamet 2 et de Kouba lauréats du 5e Festival du chant religieux des jeunes

ALGER — Les Ensembles de l'Inchad de la Maison de jeunes de Hammamet 2 (banlieue nord-ouest d'Alger) et du Centre culturel d'Hussein Dey (Est d'Alger), ont remporté, mercredi à Alger, dans les catégories "jeunes" et "cadets", respectivement, les premières places du 5e Festival du chant religieux des jeunes.

Accueilli à la grande salle du pavillon "Saoura" de la Société Algérienne des Foires et Exportations (Safex), le dernier soir de compétition de la 5e édition de ce festival, "dédié exclusivement aux Ensembles algérois", a vu, sur les "102 troupes engagées durant les éliminatoires, trois Choeurs de jeunes des plus de 16 ans et autant d'ensembles de jeunes de moins de 16 ans se qualifier à la finale", a expliqué le Commissaire du 5e Festival du chant religieux des Jeunes, NasrAllah Saideddine.

Livrant leurs dernières prestations devant un jury d'artistes, présidé par Smail Hadj Kouider, secondé par Réda Brahim et Nadji Raïd, les trois formations ont vu se distinguer à la 1ere place pour la catégorie des plus de 16 ans, l'Ensemble, "Anadile" de la Maison de jeunes "El Hadj M'Hamed-El-Anka" de la localité de Hammamet 2, qui a interprété un chant religieux intitulé "Ramadhan", sous la direction du Maître Mourad Zamoum.

A la deuxième et troisième place de la même catégorie, les Choeurs, du Centre culturel "Aissa-Messaoudi" d'Hussein Dey, sous la direction de Soulef Allali et "Er'Rawaïe" pour le Chant religieux de la Maison de jeunes de Bentelha, dirigée par Mohamed El Amine Tahtah.

Dans la catégorie des moins de 16 ans, l'Ensemble "Er'Ranim" de la Maison de jeunes de Kouba, dirigée par la cheffe de Choeurs Wiam Benamar, s'est adjugé la plus haute marche du podium et un prix spécial, baptisé par les organisateurs de "Trophée du défi".

A la deuxième et troisième place de la même catégorie, le Choeur des cadets du Centre culturel "Aissa-Messaoudi" d'Hussein Dey, sous la direction de Soulef Allali et l'Ensemble des Scouts musulmans "El Ihcène" de la localité de Rouiba, dirigée par la cheffe de Choeurs Alae Nemla.

Placé sous le slogan, "Dans les atmosphères solennelles du mois sacré du Ramadhan, l'Algérie chante la spiritualité", le 5e Festival du chant religieux des jeunes, ouvert le 11 mars dernier, s'est déroulé, lors de son dernier soir, en présence de plusieurs responsables locaux, représentants, le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, Mustapha Hidaoui et le Wali d'Alger, Mohamed Abdenour Rabhi.

Invitées d'honneur de ce 5e Festival, deux troupes professionnelles de l'Inchad, "El Bahdja" d'Alger sous la direction de Smail Hadj Kouider et "Sadae El Assala" (l'écho de l'authenticité) de Tiaret, dirigée par le chef de choeurs Billel Trari, sont intervenues quelques fois en alternance des prestations en compétition.

Evénement dédié aux chants religieux célébrant la piété et l'adoration de Dieu et son prophète Mohamed (QSSL), le 5e Festival du chant religieux des jeunes, dont la finale a coïncidé avec la Nuit du Destin, a été conjointement organisé par la direction de la Jeunesse et des Loisirs et la Ligue d'animation de temps libre des Jeunes.