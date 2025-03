Afrique: Plaidoyer - Le renouvellement de l'Agoa discuté à Washington

Une délégation malgache a rencontré des responsables américains, à Washington, pour plaider en faveur du renouvellement de l'Agoa et renforcer la coopération sur les minéraux critiques.

Le 24 mars 2025, une délégation malgache composée de responsables gouvernementaux et de membres du secteur privé a entamé des discussions à Washington pour plaider en faveur du renouvellement du programme African Growth and Opportunity Act (Agoa). Dirigée par l'ambassadrice Lantosoa Rakotomalala, accompagnée du ministre du Commerce, David Ralambofiringa, et du ministre des Mines, Olivier Rakotomalala, cette mission avait pour objectif de mettre en lumière les bénéfices du renouvellement de l'Agoa pour Madagascar, un programme clé pour le commerce entre les États-Unis et plusieurs pays africains.

Le renouvellement de l'Agoa représente une opportunité cruciale pour la Grande île, car il permettrait au pays d'accéder à des exonérations fiscales sur les exportations vers les États-Unis, et ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour ses secteurs industriels, comme le textile et les produits agricoles.

La délégation malgache a notamment insisté sur l'importance de renforcer la coopération avec les États-Unis, en particulier dans le secteur des ressources minières. Ces ressources, dont les « minéraux critiques », sont au coeur de l'économie mondiale actuelle.

Levier

L'Agoa a également été perçue comme un levier pour encourager des investissements étrangers et favoriser un climat commercial plus propice à la croissance des entreprises malgaches.

« Le renouvellement de l'Agoa représente pour Madagascar une opportunité unique d'intégrer davantage le marché américain, et d'attirer les investissements nécessaires pour développer pleinement notre potentiel minier. Nos réserves en minéraux critiques, tels que le graphite et le cobalt, sont des atouts stratégiques qui peuvent non seulement soutenir la croissance économique de Madagascar, mais aussi contribuer à la sécurité énergétique des États-Unis et à la transition énergétique mondiale », affirme un représentant du ministère des Mines.

Cette mission a été soutenue par des partenaires influents, comme l'American Apparel & Footwear Association et l'African Coalition for Trade, unissant leurs forces pour moderniser le programme Agoa et garantir que celui-ci continue d'apporter des avantages mutuels aux deux nations. Ensemble, ils ont plaidé pour une extension et une adaptation du programme Agoa, afin qu'il réponde aux défis économiques actuels.

Un autre point fondamental de cette mission a été l'accent mis sur les « minéraux critiques », des ressources essentielles pour la défense, la technologie et la vie quotidienne. Madagascar, riche de ces ressources, pourrait jouer un rôle clé dans l'approvisionnement des États-Unis en ces minéraux, notamment grâce au projet Base Toliara. Lors de leurs rencontres avec le sénateur Ron Wyden, la délégation malgache a souligné l'importance stratégique de ces minéraux pour l'économie malgache et pour la sécurité énergétique des États-Unis.