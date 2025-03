Madagascar: Portrait - Domi Sanji, une figure emblématique du design

Dominique Rasanjison, alias Domi Sanji, est une figure incontournable du design à Madagascar. Doctorant en design et en revitalisation du patrimoine, il dirige le collectif de recherche « Johary Constellation », qui oeuvre pour la promotion du design local et l'organisation d'expositions internationales. En 2022, il a lancé « Tana Design Week », un événement qui ne cesse de prendre de l'ampleur. La troisième édition, prévue en juin 2025, s'étalera sur trois semaines et intégrera de nouvelles disciplines, telles que la recherche, l'architecture, l'urbanisme et le design sensoriel.

En parallèle, Domi Sanji coordonne un laboratoire de design et pilote un programme de formation dédié aux jeunes issus de milieux défavorisés à Antananarivo. Depuis 2024, il enseigne l'introduction au design à l'université d'Antananarivo, dans le parcours Médiation et Management Culturels. Selon lui, le design est avant tout une approche, une compétence qui se développe par l'expérience et l'observation, et non une simple discipline académique.

Domi Sanji défend une vision du design adaptée à la culture malgache. Il critique la conception occidentale, souvent réduite à l'art décoratif en France, à la planification en Allemagne et à la mise en projet en Italie. Inspiré des écoles allemande et italienne, il a créé le néologisme malgache « Ary Raha », qui signifie « créer des choses », englobant à la fois l'idée de dessin et de dessein. Pour lui, le design dépasse l'esthétique : il repose sur une réflexion approfondie et une planification rigoureuse.

Au-delà de la création, il voit dans le design un levier de préservation et de valorisation du patrimoine culturel malgache. Son travail se situe à l'intersection de plusieurs disciplines, favorisant leur enrichissement mutuel. Il considère aussi que le design peut être un moteur de développement économique et culturel, en créant de la valeur et en apportant des solutions aux défis sociaux et environnementaux.