Madagascar: Artisanat - Le chocolat malgache à l'honneur à Moirax

Après le succès de la première édition, l'Edenia Chocolaterie revient avec une deuxième édition de l'événement "Printemps du Chocolat Malgache". Ce rendez-vous se tiendra les 12 et 13 avril à Moirax, en France. Une véritable immersion dans l'univers sucré et raffiné du chocolat malgache, accompagné d'une touche artisanale et culturelle unique de Madagascar.

Les amateurs de chocolat seront comblés par une exposition-vente de dix variétés de chocolats, allant des classiques chocolat au lait, 63%, 72%, 100% aux créations de l'Edenia aux saveurs exotiques telles que le gingembre, la baie rose, la vanille, le café, la noix de coco et, en vedette, le chocolat au combava, un fruit emblématique de l'île. "L'année dernière, nous avons attiré plus de cinq cents visiteurs. Cette année, nous espérons dépasser les sept cents," confie Achille Rajerison, organisateur de l'événement.

L'événement met également en avant des produits artisanaux de Madagascar. Raphia, cuir, bois et autres créations seront présentés par quatre membres de la Chambre de Métiers d'Analamanga, ainsi que par trois artisans installés en France. Au-delà des saveurs, le Printemps du Chocolat Malgache offrira également un véritable voyage culturel.

La musique malgache, joyau de l'identité de l'île, sera à l'honneur grâce à des performances de Justin Vali, maître incontesté de la valiha. Reconnu à l'international, Justin Vali enchantera le public avec son art et proposera des ateliers pour enseigner la pratique de la valiha. Le groupe Ifara, célèbre pour ses interventions à la radio Bitsika, sera également présent. Après Moirax, l'exposition des chocolats malgaches poursuivra son tour de France et se déplacera à Hérisson, les 19 et 20 avril, lors du Salon du Chocolat Vertueux et des Gourmandises Artisanales.