Madagascar: Andry Andriamiarisatrana - «L'UNIAPAC veut inspirer les chefs d'entreprise»

interview

Andry Andriamiarisatrana, membre du Mouvement des dirigeants chrétiens à Madagascar (MDCM) et de l'Union internationale chrétienne des dirigeants d'entreprises (UNIAPAC), explique la genèse et les objectifs de cette entité. Pour faire connaître l'UNIAPAC et le MDCM, ainsi que leurs activités, un Forum économique se tient ce jour et demain à l'Université catholique de Madagascar (UCM), à Ambatoroka. Un événement auquel L'Express de Madagascar est l'un des médias partenaires.

L'Express de Madagascar: Pourriez-vous nous parler en quelques mots d'UNIAPAC et du MDCM ?

Andry Andriamiarisatrana : « L'UNIAPAC est une organisation oecuménique et une organisation internationale à but non lucratif dont le siège est à Paris. Elle a été créée en Belgique en 1931. Son but est de promouvoir auprès des dirigeants d'entreprise la vision et la mise en oeuvre d'une économie au service de la personne humaine et du bien commun, ainsi que la promotion de l'activité entrepreneuriale comme une vocation noble.

L'objectif de l'UNIAPAC est d'unir, de guider et d'inspirer les chefs d'entreprise afin qu'ils s'engagent, à la lumière de la Pensée sociale chrétienne, dans la formation d'eux-mêmes afin qu'ils puissent être considérés comme des exemples pour leurs contemporains, dans la transformation de leurs propres entreprises vers une vocation noble, dans la contribution à la construction d'une société plus juste et plus humaine. »

Que représente aujourd'hui l'UNIAPAC ?

« Elle fédère aujourd'hui des associations rassemblant plus de quarante mille dirigeants chrétiens d'entreprise dans quarante pays en Europe, en Amérique latine, en Afrique et en Asie. Une des actions actuelles de l'UNIAPAC en Afrique subsaharienne est sa participation active au sein de l'Alliance pour la promotion de l'emploi décent, un programme qui comprend plusieurs partenaires publics et privés, dont les Nations unies, la Banque mondiale, et qui promeut des conditions d'égalité, de sécurité et de dignité pour les jeunes employés.

Madagascar est membre de l'UNIAPAC à travers l'association Mouvement des dirigeants chrétiens à Madagascar (MDCM). C'est une association à but non lucratif et elle a été constituée en avril 2017, à l'initiative de Thierry Rajaona. Le MDCM regroupe plusieurs entrepreneurs et dirigeants économiques qui partagent les principes chrétiens. Son action et son programme sont encadrés par des conseillers spirituels issus des différentes structures chrétiennes à Madagascar. L'UNIAPAC apporte son soutien et son appui aux actions menées par le MDCM. »

Un Forum économique s'ouvre aujourd'hui, jeudi, à l'UCM Ambatoroka. Quel est le but de l'événement ?

« L'événement se déroule en marge de l'Assemblée générale annuelle de l'UNIAPAC Afrique, qui verra, entre autres, la venue d'une délégation composée de la présidente de l'UNIAPAC, Sigrid Marz, et des membres dirigeants de l'UNIAPAC des pays suivants : Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun et Burkina Faso. Le Forum économique a pour objectif de faire connaître l'UNIAPAC et le MDCM, ainsi que leurs activités à travers des rencontres et des débats sur un thème économique d'actualité. »

Quels seront les sujets abordés ?

« Le thème qui servira de fil conducteur des sujets débattus durant ce Forum est la souveraineté économique de l'Afrique, et en particulier de Madagascar. Les débats du Forum économique porteront sur la souveraineté énergétique, la souveraineté alimentaire, la souveraineté monétaire et financière, la souveraineté industrielle et commerciale, la souveraineté éducationnelle et culturelle, ainsi que la souveraineté juridique. »

Pourquoi avoir choisi ces thématiques ?

« La souveraineté économique de l'Afrique est d'une importance cruciale pour permettre au continent de prendre conscience, de s'émanciper des contraintes imposées par des acteurs extérieurs et d'offrir à chaque nation africaine la possibilité de bâtir des économies diversifiées et résilientes, d'améliorer les conditions de vie de leurs citoyens et de jouer un rôle plus important dans l'économie mondiale. »

Au-delà des débats, comment faire en sorte que les réflexions et propositions issues de ce Forum aient un impact concret ou, à tout le moins, soient prises en compte dans les processus de décision du pays ?

« Les conclusions issues des débats seront regroupées au sein d'un document de synthèse qui sera partagé avec les principaux acteurs publics et les groupements privés. Certains sujets ou actions pourront être retenus comme activité ou initiative à mettre en oeuvre par le MDCM. »