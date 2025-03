Gabon: Le Chef de l'État échange avec la Fédération des Entreprises du pays

Le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'État, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu ce jour au Palais Rénovation une délégation d'entrepreneurs gabonais, conduite par M. Henri-Claude Oyima, Président de la Fédération des Entreprises du Gabon (FEG).

Cette rencontre a été l'occasion pour le Chef de l'État de remercier le secteur privé pour son engagement durant le processus de transition, tout en soulignant les avancées réalisées depuis le 30 août 2023.

Dans le but d'améliorer l'environnement économique, le Chef de l État a annoncé la mise en place de dix mesures clés, il s'agit de la maîtrise des dépenses publiques, de la réduction des barrières commerciales, de la Simplification administrative, de la fiscalité attractive, de la digitalisation de l'administration, et du renforcement de la protection judiciaire des entreprises, du soutien au financement des projets à caractère économiques, de l'amélioration de l'éducation et de la formation, de la gestion optimisée de la dette publique et de la mise en place d'une politique de stabilité macro-économique.

Par ailleurs, afin de renforcer la collaboration entre l'État et les entreprises, le Chef de l'État a décidé de la mise en place d'un cadre permanent de concertation entre les deux parties. Cette initiative vise à consolider les liens commerciaux et à améliorer les interactions entre l'administration centrale et le secteur privé.

Rappelant le respect de son engagement envers les bailleurs de fonds, le Président de la transition a annoncé la réduction du taux de la dette intérieure qui s'élève désormais à 6,99 %, offrant ainsi une plus grande marge pour les investissements.

Réitérant sa volonté de jouer pleinement son rôle dans le développement économique, la FEG a souligné la nécessité d'approfondir et les réformes mises en place en vue de relever les défis économiques persistants.

Le Président de la Transition a exhorté les entrepreneurs à saisir toutes les opportunités de croissance et d'investissement, afin de consolider l'autonomie économique du Gabon et assurer sa souveraineté.