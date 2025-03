Gabon: Le Réseau des Femmes Solidaires de Lékoko soutient les actions d'Oligui Nguema

Le Réseau des Femmes Solidaires de Lekoko (RFSL) a effectué sa sortie officielle, le 21 mars dernier à Libreville. L'objectif de cette manifestation, promouvoir l'autonomisation de la femme, soutenir, non seulement les actions du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, mais également, l'accompagner à remporter l'élection présidentielle prévue pour le 12 avril prochain.

Le rendez-vous a porté ses fruits et le moment était festif. Le Réseau des Femmes Solidaires de Lekoko (RFSL) a effectué officiellement sa sortie à Libreville, pour marquer son soutien aux actions visibles du président de la transition en 17 mois de gestion du pouvoir. Ce qui pour Alice Bertille Bikissa Nembe, présidente d'honneur du RFSL et par ailleurs femme politique, dit apporter son soutien au président de la transition pour sa candidature.

" En ma qualité de femme politique, j'ai l'ambition de soutenir fortement le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema pour la présidentielle du 12 avril prochain. Depuis 17 mois, il agit sur le terrain. Il est visible, dynamique, il est présent. Il a restauré la souveraineté du pays, l'imagine du pays, tant sur le plan national et que sur le plan international" affirme t-elle.

La représentante du ministre de le Femme a rappelé à toutes fins utiles que les plus hautes autorités de la nation gabonaise ont toujours mis un point d'honneur à promouvoir les droits de la femme en général et en particulier, l'autonomisation économique des femmes. Elle reconnait tout de même que de nombreux défis existent encore, mais toute oeuvre humaine est perfectible. Elle dit compter sur le dynamisme des femmes du département de Lékoko.

Pegique Flora Mamboma, Présidente du Réseau des Femmes Solidaires de Lekoko, a souligné que leur engagement se structure autour d'un axe central : "l'autonomisation des femmes et leur pleine participation au développement de notre société".

Pour y parvenir, le Réseau a fixé des objectifs clairs :

"-Créer un réseau de solidarité puissant, où chacune trouve appui et inspiration ;-Encourager l'entrepreneuriat et l'indépendance financière des femmes, pour réduire notre dépendance aux systèmes existants ;-Faciliter l'accès à la formation et au développement des compétences, afin de maximiser nos opportunités professionnelles ;-Valoriser le secteur agricole comme pilier de notre autonomie économique ;-Sensibiliser et lutter contre les obstacles sociaux qui nous freinent, qu'il s'agisse de discriminations, d'injustices ou de traditions limitantes ;-Promouvoir l'unité et la cohésion, car seule une communauté unie peut aspirer à un avenir prospère.

Au regard de ce qui précède, Olga Bibouthou, Représentante de l'association des femmes de Bakoumba a relevé un point, qui pour elle, semble d'une importance capitale : l'agriculture. "Nos premières attentes portent sur le développement de l'agriculture intensive à travers la mécanisation et l'adoption de pratiques agricoles modernes .

Nous prônons l'exploitation des différentes chaînes de valeurs pour garantir une agriculture, non seulement productive, mais aussi durable. Cela nécessite un accompagnement en termes de formation, d'accès aux équipements et aux technologies agricoles, afin que nos agriculteurs puissent maximiser leur rendement tout en préservant notre environnement".

Cette association a à coeur, d'intéresser les femmes de Lekoko à développer des activités génératrices de revenus( AGR) pour leur autonomisation économique. "Les femmes sont un pilier essentiel de notre communauté, et leur émancipation économique est un vecteur crucial pour le développement du département. L'encouragement et le soutien des initiatives féminines sont donc impératifs pour tendre vers une équité économique et sociale"a t-elle insisté.

La Secrétaire Générale a souligné que le réseau a pour noble ambition, de promouvoir l'autonomisation des femmes à travers une série d'actions concrètes comme la formation, le mentorat, le soutien aux initiatives économiques individuelles, sociales, culturelles, ou la sensibilisation aux droits spécifiques de la femme en République gabonaise.

Et d'ajouter que le réseau des Femmes Solidaires de Lékoko se positionne ainsi en plateforme active d'échange d'expériences, de partages favorisant l'émergence d'une nouvelle dynamique où chaque femme, quels que soient son parcours et son statut, trouve facilement sa place ; pour contribuer pleinement à l'essor de notre département.