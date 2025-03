Gabon: Alerte - La communauté Massaha au pays appelle à la protection de sa forêt sacrée contre la menace immédiate de l'exploitation forestière

La communauté protège et entretient sa forêt sacrée depuis des générations, mais celle-ci est aujourd'hui menacée de destruction, malgré l'engagement du gouvernement gabonais auprès de la Coalition de la Haute Ambition pour la Nature et les Peuples. Le Consortium APAC est solidaire de la communauté de Massaha qui appelle son gouvernement à mettre fin à l'exploitation forestière et à la reconnaître également en vertu de la législation en vigueur.

Comme de nombreuses communautés à travers le monde, la communauté Massaha, dans le nord-est du Gabon, entretient et préserve ses terres coutumières et sa forêt sacrée depuis des générations grâce à ses pratiques culturelles.

Cependant, une partie de sa forêt est empiétée sur une concession forestière appartenant à l'entreprise chinoise Transport Bois Négoce International (TBNI) et la communauté s'efforce désormais de préserver son patrimoine bioculturel de l'exploitation forestière. Comme elle l'a déclaré dans une demande officielle adressée au gouvernement en août 2020, l'exploitation forestière risque de « détruire tous les fondements de notre village. Nous ne voulons pas être un village sans racines et sans histoire. »

Le Gabon est l'un des pays les plus boisés au monde et est souvent considéré comme un leader environnemental dans la région, connu pour ses faibles taux de déforestation et ses efforts pour développer des politiques rigoureuses de protection des forêts. Reconnaissant l'opportunité de soutenir ce leadership, en 2019, par le biais de l' Initiative pour les forêts d'Afrique centrale , la Norvège s'est engagée à verser 150 millions de dollars au Gabon pour la protection de ses forêts, en voyant le premier paiement basé sur les résultats de 17 millions de dollars en 2021 .

Depuis août 2020, la communauté Massaha a maintenu sa demande formelle auprès des autorités gabonaises de déclasser une partie de la concession forestière de TBNI - ses terres coutumières, y compris les sites sacrés et les villages ancestraux - et de la reclasser en « aire protégée du domaine cynégétique » en vertu de la législation gabonaise en vigueur.

À la demande de l'administration gabonaise, le village a tenu une assemblée générale le 28 novembre 2021 (la troisième du genre), au cours de laquelle il a réitéré sa demande et proposé un plan de gestion autodéterminé pour la zone. Au moment de la publication de ce rapport, Massaha n'avait toujours pas reçu de réponse du gouvernement gabonais à son initiative historique.

L'exploitation forestière se poursuit au grand désespoir de la communauté, entraînant notamment la destruction de leurs villages ancestraux. L'entreprise s'apprête à exploiter la partie de la forêt qui n'a jamais été exploitée et qui abrite les sites sacrés du village. Cette exploitation se déroule sans étude d'impact environnemental, pourtant requise par la loi gabonaise, comme le souligne une note de l'administration de juin 2021.

Le 21 décembre 2021, le Consortium ICCA a envoyé une lettre, jusqu'à présent sans réponse, au ministre gabonais des Eaux, des Forêts, des Océans, de l'Environnement, du Changement climatique et de l'Aménagement du territoire, exprimant son inquiétude face à la situation actuelle et exprimant son soutien et sa solidarité avec la communauté de Massaha.

Après avoir terminé l'inventaire du bois dans la forêt sacrée non exploitée au sud de la rivière Liboumba, la prochaine étape de TBNI consiste à construire des routes d'accès à la zone. Compte tenu des difficultés logistiques liées à la construction d'un pont sur la rivière, l'accès à la zone se fera par l'ouverture d'un réseau routier actuellement envahi par la végétation, commençant à environ 20 kilomètres au sud-ouest, traversant la concession d'une autre société forestière, KHLL Forestry SA . Sans intervention, la poursuite de la construction de routes entraînera rapidement l'abattage d'arbres et la destruction de la forêt sacrée et du patrimoine bioculturel restant de Massaha.

Il s'agit d'un moment crucial - un carrefour - où le gouvernement véritable peut encore choisir de mettre fin à l'exploitation forestière sur les terres coutumières de Massaha et de répondre positivement à la demande officielle de la communauté de reconnaître et de protéger sa forêt sacrée.

Le Consortium APAC appelle le gouvernement gabonais à saisir cette opportunité historique, conformément à son leadership environnemental mondial et aux normes et bonnes pratiques internationales en matière de conservation de la nature et de développement durable. Nous appelons également toutes les organisations et personnes concernées à se joindre à nous dans cet appel urgent en exprimant leur solidarité avec la communauté et sa demande de reconnaissance et de protection de sa forêt sacrée.