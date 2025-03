Gabon: Le Commissariat Général au Plan à la manoeuvre lors de son premier séminaire de sensibilisation sur le Fonds d'études sectorielles

Le jeudi 20 mars 2025, dans le 1ier arrondissement de Libreville, s'est tenue à l'immeuble Arambo, sous l'égide du Commissariat Général au Plan, le premier séminaire de sensibilisation sur le Fonds d'Études Sectorielles (FES), marquant le retour de la Direction des Investissements Publics au sein de cette entité qui a fait les beaux temps du développement du Gabon.

Cette rencontre de haut vol a rassemblé plus de 150 personnes représentants les administrations sectorielles tels que les Secrétaires Généraux (SG), les Directeurs Généraux (DG), les Directeurs Centraux des Administrations Financières (DCAF) et Responsables de Programme (Rprog).

L'objectif de ce séminaire est double : garantir la bonne application des procédures du FES afin d'améliorer le taux d'éligibilité des projets soumis conformément à la vision du Président de la République et du Plan National de Développement de la Transition (PNDT). Plus qu'un simple cadre de sensibilisation, cette initiative d'un nouveau genre, vise à instruire les participants sur les mécanismes d'admission au financement du FES par la maîtrise de bout en bout de l'ensemble des procédures qui vont de la soumission de l'idée de projet à sa validation par le comité d'évaluation du CGP.

Un levier stratégique pour l'optimisation des investissements publics et la création d'une banque de projets matures et finançables.

Sous l'ère du Commissariat Général au Plan, la mise en place du FES répond à un impératif national : optimiser la Gestion des Investissements Publics (GIP) en dotant les administrations sectorielles de Cadres de Dépenses à Moyens Termes (CDMT) et bâtir une banque de projets matures et bancables. Des outils nécessaires pour la rédaction et l'analyse des Termes De Référence (TDR) des idées de projets qui constitue est un préalable d'éligibilité.

Ce séminaire revêt une importance particulière dans un contexte où le Gabon s'engage dans une dynamique de développement multisectoriel. Pendant plus de quatorze ans, la disparition du CGP a provoqué une période d'inertie, privant le pays d'un instrument stratégique de planification, de préparation et de programmation des projets de développement.

Cependant, fort du décret n°00437/PR/MPP du 25 novembre 2024, les autorités de la transition, sous leadership du Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, ont initié la réhabilitation et la réorganisation du CGP. À la tête de cette transformation, M. Vulgain Andzembe Tsiegori, Commissaire Général au Plan, a joué un rôle déterminant dans la relance des activités, notamment avec l'organisation de ce séminaire.

Un cadre structuré pour une meilleure planification

Le CGP a la responsabilité d'accompagner les politiques sectorielles en matière de développement. Dans cette optique, la méthodologie de soumission des idées de projet au FES est une démarche rigoureuse, conçue pour garantir la viabilité des initiatives proposées, mais surtout instaurer les règles de transparence, de bonne pratique et de gouvernance.

La mise en place du Répertoire National des Idées de Projets (RNIP), dans lequel sont enregistrées les propositions issues des conférences budgétaires, constitue une avancée majeure. Toutefois, de nombreuses administrations éprouvent encore des difficultés à formuler des TDR conformes aux critères d'éligibilité du FES. D'où l'importance de cette sensibilisation, qui vise à renforcer leurs compétences et à améliorer la qualité des dossiers soumis.

Les résultats attendus de ce séminaire sont clairs :

· Une meilleure compréhension des critères d'éligibilité des TDR ;

· Une capacité accrue des administrations sectorielles à formuler des TDR conformes aux standards requis (nationaux et internationaux) ;

· Une optimisation du processus d'examen et d'évaluation des projets ;

· Une planification plus efficace des investissements publics, grâce à une meilleure allocation des ressources.

· Une transparence et bonne gouvernance, conformément aux standards internationaux.

Un séminaire réussi et porteur d'espoir

La rencontre est marquée par un fort taux de participation et des échanges interactifs, preuve de l'intérêt des administrations sectorielles pour ce nouveau format de communication. Le CGP a présenté le fonctionnement du FES, détaillant les étapes de collecte, d'analyse et d'évaluation des TDR, tout en répondant aux préoccupations des participants.

Désormais, les administrations sectorielles disposent d'un cadre réglementaire, structuré et rigoureux pour l'identification et l'évaluation des projets d'investissement. En s'appuyant sur le FES, elles peuvent garantir la maturité des projets, optimiser les ressources disponibles et prendre des décisions plus éclairées.

Ainsi, sous l'impulsion de son Commissaire Général, M. Vulgain Andzembe Tsiegori, le CGP réaffirme son engagement : « Ensemble, planifions le développement durable du Gabon. »