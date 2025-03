Gabon: Caravane colombe de la paix et des libertés - Pour le respect des libertés publiques en période électorale

En initiant le Programme Colombe de la paix et des libertés en période électorale, l' Organisation non gouvernementale(ONG) 9Projets souhaite s'inscrire comme une organisation citoyenne active. Elle lance une alerte sur la nécessité de concilier "respect de l'exercice des libertés publiques et maintien de la paix".

A l'heure où les marches et les actions se multiplient en faveur de la paix, il est nécessaire de rappeler aux populations, mais aussi autorités, la mise en place des conditions propices au respect des libertés. Elles sont un élément non négligeable dans le maintien d'un climat rassurant et de cohésion sociale.

Lors de la première sortie, les artistes Macy Ilema et l'honorable Fernandez Ona Nguema, Ambassadeur de la Paix ,ont porté un message de paix et ont invité les populations du quartier dit Derrière la Prison, à privilégier le respect des lois et des institutions.