Madagascar: Engagement communautaire - Ambatovy soutient le développement local

En février et mars 2025, Ambatovy a tendu la main aux institutions locales en leur fournissant du matériel informatique et des équipements de bureau. Le district de Toamasina II, des établissements d'enseignement supérieur et la direction régionale de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène d'Atsinanana ont ainsi reçu sept imprimantes et deux ordinateurs de bureau pour faciliter leur fonctionnement.

De plus, la direction régionale de la Santé publique d'Atsinanana a obtenu douze mille six cents seringues, essentielles pour ses missions. À Moramanga, la Circonscription scolaire (Cisco) a été soutenue grâce à la remise de mobilier de bureau, incluant des tables, des chaises et une armoire métallique, permettant ainsi d'offrir un environnement de travail plus agréable et fonctionnel.

Pour aider les habitants à mieux se préparer face aux aléas naturels, Ambatovy a équipé les Comités communaux de gestion des risques et des catastrophes (CCGRC) dans les communes de Toamasina, Amboditandroho, Andasibe et Moramanga. Des citernes d'eau de mille litres ont été distribuées pour garantir un accès à l'eau en cas d'urgence, tandis que des mégaphones et des sifflets ont été remis afin de permettre une communication rapide lors des situations critiques. Consciente de l'importance de la sécurité lors des interventions, l'entreprise a également fourni des gilets de visibilité et des gilets de sauvetage, notamment dans les zones fluviales d'Amboditandroho et de la périphérie de Toamasina.

À travers ces initiatives, Ambatovy démontre avec chaleur et humanité son engagement auprès des communautés locales. En agissant concrètement pour améliorer le quotidien des habitants, l'entreprise se positionne comme un véritable partenaire du développement local, attentif aux besoins et aux défis des populations.