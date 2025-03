Madagascar: Match de galaA - Victoire malgache dans le fun

Madagascar All Stars a battu 4 à 2 la Team des Héros hier au stade Barea à Mahamasina. C'était un match amical de levée de fonds pour construire et réhabiliter des infrastructures sportives.

Événement sportif de levée de fonds. Le «Match de Gala» d'hier a attiré très peu de public. Les stars et légendes internationales du football ont bel et bien été présentes pour cet événement sportif et en même temps social. Après la visite de l'Akamasoa à Andralanitra et le collège d'enseignement général à Ambohipo, la Team des Héros et Madagascar All Stars se sont rencontrés en match amical hier au stade Barea à Mahamasina. Le coup d'envoi fictif a été donné par trois personnalités : le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mustapha Marson Abdulah, l'ambassadeur de France, Arnaud Guillois, et le père Pedro.

L'équipe des Barea, quarts de finalistes à la CAN en Égypte en 2019, en l'occurrence Faneva Andriatsima, Pascal Razakanantenaina, Voavy Paulin, Ibrahim Hamada, renforcée par les Barea encore en exercice comme Nina Rakotoasimbola, Rado Rabemanantsoa, a remporté la victoire sur le score de 4 à 2 face à la bande à Robert Pirès, ancien joueur de l'Olympique de Marseille, Arsenal FC et Villarreal FC, Sidney Govou de l'Olympique Lyonnais avec dix buts en équipe de France...

« Il faut montrer que le football est aussi pour les filles. Nous avons vu lors de la visite d'école ce matin que quelques filles ont du talent. Il faut juste travailler, il faut des infrastructures, des académies... On est là aussi pour penser aux jeunes qui sont malheureusement en difficulté pour se nourrir correctement », souligne Robert Pirès. Christian Karembeu, ancien joueur du FC Nantes et du Real Madrid, se dit impressionné par la visite de l'Akamasoa.

« Nous avons visité des écoles du Père Pedro, c'est un modèle unique au monde de sortir d'une déchèterie pour créer une ville avec 40 000 personnes, plus de 10 000 élèves scolarisés, certains ayant le Bac. C'est un modèle économique et social, pour donner un bon avenir aux jeunes », a fait remarquer Karembeu.

Essoufflés

Le coach Romuald Rakotondrabe a assuré le coaching mais il a également joué dans les vingt dernières minutes, comme le ministre. C'était littéralement un match amical pour le fun. Le remplacement a été libre et illimité. La plupart des joueurs ont été essoufflés au cours du match, les mains sur les hanches après chaque action. L'aîné de l'équipe des Héros, Alain Giresse, ancien joueur des Girondins de Bordeaux et de l'OM, n'a joué que les vingt premières minutes. L'ancien capitaine des Barea, Faneva Ima, a été l'auteur d'un doublé (28e, 67e).

L'équipe malgache a mené 2 à 1 à la pause. Voavy Paulin a inscrit lui aussi un but en seconde période. « Ce n'est pas le match qui est le plus important, c'est plutôt la solidarité. Et les entreprises locales devraient rejoindre celles qui ont initié et soutenu cet événement pour pouvoir construire et réhabiliter de nombreux terrains dans le pays », précise Ima.

Le match de gala a été aussi marqué par la participation de quelques artistes célèbres comme Oboy, Shyn, César, ... et l'unique joueuse du camp malgache a été la basketteuse championne d'Afrique en 3 contre 3, Muriel Hajanirina. Les fonds collectés à cet événement seront alloués, entre autres, à la construction d'un terrain de foot à 5 et à la réhabilitation du terrain de basket et celui de handball au CEG d'Ambohipo.