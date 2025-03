Madagascar: Rossy au Palais des Sports - Le concert «Bapampa glady be» à guichet fermé

Le légendaire chanteur malgache Rossy s'apprête à offrir un concert inoubliable avec « Bapampa Glady Be », prévu les 28 et 30 mars au Palais des sports Mahamasina. Organisé par la RDJ et son PDG Tahiana Rasolojaona, dit Jaytax, cet événement affiche déjà complet, confirmant l'enthousiasme du public après les succès de Bodo, Lôla et Ambondrona.

L'annonce du concert a suscité une vague d'engouement. Les billets se sont écoulés à une vitesse fulgurante, aussi bien en ligne qu'aux points de vente physiques installés au Kianjan'ny Kanto Mahamasina. Même les réservations ont été clôturées, signe de l'ampleur de l'événement.

Pour offrir une performance mémorable, Rossy et son équipe ont multiplié les répétitions. Il a convié deux guitaristes d'exception : Mamy Be, père de Justice, et Prosh Ely, artistes issus de générations et de styles différents.

L'artiste a également rendu hommage à Freddy de Mahajanga, une figure emblématique du soukous et du ndombolo, qui a brillé sur la scène internationale aux côtés de Diblo Dibala et d'autres grandes vedettes.

Au-delà du concert Rossy réaffirme son engagement pour la musique live et la défense des droits d'auteur. « Mon combat pour la musique jouée par de vrais musiciens fait partie de mon engagement. La création artistique est une chaîne : si un maillon manque, tout tombe en ruine. », déclare-t-il.

Porté par une équipe d'artistes passionnés et une ferveur exceptionnelle du public, « Bapampa Glady Be » s'annonce comme l'un des plus grands événements musicaux de l'année. Rossy conclut avec un message d'espoir : « Longue vie à la musique et aux musiciens qui font briller chaque groupe ! »