Angola: Le Ministère de la Défense Nationale exprime ses profonds regrets pour le décès du Général « Xiyetu »

Luanda — Le Ministère de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et Vétérans de la Patrie (MINDEF) a exprimé mercredi, à Luanda, ses profonds regrets pour le décès du Général à la retraite João Luís Neto, dit Xiyetu », premier Chef d'État-major Général des FAPLA, aujourd'hui dissoutes.

Dans une note à laquelle ANGOP a eu accès, il indique que « c'est avec la plus profonde consternation que nous avons appris le décès du général d'armée João Luís Neto « Xiyetu », survenu mercredi 26, à Luanda, des suites de maladie ».

Il ajoute que le général « Xiyetu » était un nationaliste, un homme politique et un soldat qui s'est très tôt engagé dans la lutte de libération nationale contre le colonialisme portugais, affilié au Mouvement populaire de libération de l'Angola (MPLA).

Il souligne que, animé d'un esprit incontestable de dévouement et d'engagement envers les causes les plus nobles du peuple angolais, en tant que guerrier et commandant, il a occupé des postes importants, notamment celui de chef d'état-major du Front de l'Est, avec lequel il a signé la déclaration de l'Acte de proclamation des Forces armées populaires de libération de l'Angola (FAPLA), le 1er août 1974.

Il précise qu'avec la proclamation de l'indépendance nationale, le 11 novembre 1975, en particulier avec l'investiture du premier gouvernement de la République populaire d'Angola, João Luís Neto « Xiyetu » a été nommé chef d'état-major général des anciennes FAPLA - première armée nationale.

Dans les Forces armées angolaises (FAA), il a atteint le grade militaire de général, avec lequel il a servi comme conseiller du chef d'état-major général, après avoir été promu au grade militaire de général d'armée et avoir pris sa retraite.

Il a été le fondateur et le premier directeur général du Fonds de sécurité sociale des FAA, aujourd'hui l'Institut de sécurité sociale.

Il souligne le fait que le général « Xiyetu » a participé aux processus de création des institutions de l'État angolais, notamment militaires, dans lesquelles il a assumé de hautes responsabilités, a fourni des services pertinents à la Patrie, en tant que contributions à la conquête et à la préservation de l'indépendance nationale, de l'intégrité territoriale, de la paix, de l'unité et de la réconciliation nationale, et de l'État démocratique et de droit.

Il ajoute également qu'avec sa disparition physique, le pays et le secteur de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et des Vétérans de la Patrie perdent une autre bibliothèque importante de l'archive historico-militaire du processus d'institutionnalisation des organismes de Défense Nationale et de Sécurité.