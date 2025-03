Angola: Un économiste souligne le processus de réforme fiscale en cours dans le pays

Luanda — L'économiste Carlos Rosado de Carvalho a souligné, ce mercredi, à Luanda, le processus de réforme fiscale en cours dans le pays, suggérant la nécessité de mesurer son impact.

S'adressant à la presse, à l'issue de la table ronde sur le système fiscal angolais, promue par le Centre de recherche économique de l'Université Lusíada, l'économiste a souligné que la réforme du système fiscal angolais, marquée par la modernisation et les adaptations, intervient à un moment où le pays se trouve dans une situation de grandes contraintes budgétaires.

Il a réitéré que le processus de modernisation verra l'introduction de l'impôt sur le revenu des sociétés, suivi de l'impôt sur le revenu des particuliers.

« Je pense que les réformes vont dans la bonne direction, mais ceux qui appliquent les impôts doivent être conscients de la façon dont les choses fonctionnent et c'est dans ce sens que nous devons avancer », a-t-il souligné.

À son tour, le juriste Tito Cambanji a souligné que l'amélioration du système fiscal est continue, car chaque système peut être amélioré, en tenant compte de la spécificité économique, sociale et politique de chaque région.

Selon la source, le système doit être de plus en plus simple, plus robuste et plus proche des familles, en plus de mieux étudier le mécanisme pratique.

L'entrepreneuse Filomena Oliveira a plaidé pour la nécessité pour l'Administration Générale des Impôts (AGT) d'impliquer les centres d'études et les associations universitaires dans les études d'impact, qui doivent être régulières.

Pour elle, il faut regarder le taux d'échec et corriger les erreurs.