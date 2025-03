Cameroun: Angelin Patrick Mballa - Lauréat du prix de poésie de la ville d'Annecy 2025.

C'est dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la francophonie, que ce concours de poésie a été organisé dans la ville d' Annecy, en France, il ya quelques mois par l'association de littérature et de poésie des Savoie.

Rappelons que le thème de cette édition était "Poésie Volcanique" dans la catégorie Adultes. Le Cameroun pays de belles lettres a participé à ce concours et a remporté un prix, intitulé "PRIX DE POÉSIE DE LA VILLE D'ANNECY 2025".

Après une évaluation minutieuse des poèmes tout aussi captivants les uns que les autres , avec une prose unique , malheureusement, le jury a éliminé ceux qui ne mettaient pas en valeur le fond au-delà de la forme, tout en respectant les canons de l'art poétique. C'est ainsi que le poème du jeune Camerounais,amoureux de l'art et des belles poèmes écrit par Angelin Patrick Mballa, a été primé et figure dans le recueil "Printemps des Poètes 2025", qui regroupe les oeuvres récompensées.

ÉPOPÉE DE CETTE AVENTURE.

Selon le jeune lauréat, "l'aventure a commencé lorsque j'ai découvert l'annonce du concours d'Annecy pendant mes recherches sur Google. Bien que cela n'ait aucun rapport avec mon domaine de prédilection, l'écriture poétique, j'ai été intrigué et j'ai cliqué sur l'annonce. C'était en plein cours à l'Institut de Formation et de conservation du patrimoine audiovisuel (IFCPA/CRTV), mais je n'ai pas pu résister à la tentation. En 45 minutes, j'ai rédigé un poème et postulé. Une heure plus tard, j'ai reçu l'accusé de réception par e-mail.

Un mois plus tard, j'ai reçu un message me informant que mon poème avait été sélectionné parmi les poèmes en compétition. Cependant, le jury devait encore évaluer les poèmes sélectionnés pour déterminer les gagnants. Deux semaines plus tard, j'ai reçu un e-mail me annonçant que mon poème avait été primé ! Cependant, je devais me rendre à Paris le 1er mars pour la remise des prix, ce qui était impossible pour moi en raison de mon emploi du temps scolaire chargé. Heureusement, mon diplôme et mon recueil m'ont été envoyés par la poste à l'adresse de la CRTV."

À PROPOS DE L'AUTEUR

Angelin Patrick Mballa est un talentueux technicien du son, reconnu pour son expertise à la Cameroon Radio Television. Sa passion pour les arts s'exprime également à travers sa poésie, où il a déjà composé plusieurs recueils qui attendent leur publication.

Sa plume, à la fois sensible et évocatrice, aborde une multitude de thèmes, mettant en avant la beauté de la vie quotidienne, les émotions humaines et la richesse de la culture camerounaise.

Sa poésie témoigne de son amour pour son pays et de son désir de raconter des histoires par le biais de mélodies envoûtantes. En tant que père de famille, Angelin puise une inspiration profonde dans ses expériences personnelles et familiales, ce qui enrichit son oeuvre artistique. Il parvient ainsi à équilibrer harmonieusement sa passion pour l'art et ses responsabilités familiales, se révélant être un homme aux multiples facettes, dévoué à sa famille et à sa créativité.

En fin de compte, Angelin, aspire à faire découvrir ses écrits au monde entier. Il continue également d'enrichir le paysage culturel camerounais grâce à sa poésie, qu'il partage avec ses lecteurs sur sa page Facebook.