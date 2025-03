Angola: Les autorités panaméennes invitent les hommes d'affaires angolais à établir des partenariats

Luanda — La classe d'affaires angolaise a été invitée, mardi, à établir un partenariat avec ses homologues du Panama dans le but de mettre en valeur le potentiel qui existe dans différents secteurs stratégiques des deux pays.

Selon une note à laquelle ANGOP a eu accès, l'appel a été transmis au secrétaire d'État à la Coopération internationale et aux Communautés angolaises, Domingos Custodio Viera Lopes, et à la délégation qui l'accompagne lors de sa visite au Panama dans le cadre du renforcement de la coopération existante entre les deux pays.

Lors des rencontres avec les responsables de l'Autorité panaméenne pour l'attraction des investissements et la promotion des exportations (PROPANAMA), les parties ont défendu la nécessité d'explorer les opportunités d'investissement et de promouvoir l'échange de connaissances et d'expériences des deux côtés.

La délégation angolaise a assisté à l'ouverture d'Expocomerc, un salon commercial multisectoriel qui, dans sa 41e édition, met en avant les catégories des aliments, des boissons et des produits agricoles ; Textiles, vêtements et accessoires; Technologie et électronique.

Selon les organisateurs, pendant trois jours, environ 800 entreprises de 30 pays feront du Panama le centre d'attention des alliances commerciales et stratégiques.

La journée de travail de la délégation intersectorielle angolaise a également inclus une visite à deux établissements d'enseignement de ce pays, notamment Cité du Savoir, une communauté qui promeut l'innovation et le développement technologique, située dans l'ancienne base militaire du Commandement Sud des États-Unis, en face du canal de Panama.

À l'Université Technologique du Panama, la délégation angolaise a appris que l'institution est reconnue pour sa qualité dans la formation intégrale des ressources humaines, ainsi que dans la génération et le transfert de connaissances en ingénierie, science et technologie et son application pour le bien-être social de la communauté.

Deux étudiants angolais ont récemment terminé leur formation en génie électrique et en génie mécanique.

L'institution a exprimé sa volonté d'établir des partenariats avec ses homologues angolais.

La délégation interministérielle comprend Felisberto dos Prazeres Martins, directeur d'Amérique au ministère des Relations Extérieures, Carlos Sardinha Dias, ambassadeur désigné pour la République de Cuba, Maria Filomena do Rosário Neto, directrice générale de l'Institut des communautés angolaises à l'étranger et des services consulaires (ICAESC), Maria Elisa de Jesus Gourgel, directrice adjointe de l'Institut national de l'enfance (INAC), Daniel Francisco, surintendant principal des migrations et des étrangers (SME), entre autres fonctionnaires du ministère des Relations Extérieures et de la mission diplomatique angolaise à Cuba.