Angola: Le Président de la République inaugure une usine d'huile alimentaire à Luanda

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a inauguré mercredi, à Luanda, l'usine d'huile alimentaire Refitec, d'une capacité de produire un million de litres par jour.

Propriété de Naval Group, l'usine est située dans la zone de Boavista, à côté du port de Luanda, sur une superficie de 89 000 mètres.

La nouvelle unité industrielle a la capacité de raffiner et de traiter 500 tonnes d'huile de palme, de soja, de tournesol et d'autres graisses végétales par jour, dans le but de se positionner comme une référence pour les huiles comestibles en Angola.

Elle dispose de réservoirs de matières premières qui stockent 22 000 tonnes, soit l'équivalent de 45 jours de production, et de trois lignes de conditionnement capables de livrer jusqu'à 18 000 emballages d'un litre par heure.

Le projet a été mis en place à 700 mètres du port de Luanda, sur un site utilisé pour des activités industrielles pendant la période coloniale.

L'usine, qui créera 850 emplois directs, emploie 300 jeunes. La construction a débuté en 2023 et la production a commencé à la fin de l'année dernière.

Lors de la cérémonie de présentation, le directeur exécutif des finances de Naval Group, Eduardo Barbosa, a déclaré que l'usine représente une étape fondamentale pour le secteur industriel angolais et la stratégie de croissance du groupe.

« Nous investissons dans la production nationale, réduisant ainsi la dépendance vis-à-vis des importations et contribuant à renforcer l'économie du pays », a-t-il souligné.

Il a ajouté qu'avec cet investissement, Refitec a l'intention de devenir une future puissance industrielle, dans le but de transformer le secteur de l'huile de cuisson en Angola et de garantir une part de marché de plus de 50 pour cent.