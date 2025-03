Angola: Le ministère de la Santé licencie du personnel pour négligence médicale

Luanda — Le ministère de la Santé (MINSA) a licencié trois médecins, deux infirmiers et expulsé un jeune médecin pour négligence grave dans les soins apportés à un enfant de deux ans qui a fini par mourir.

L'enfant est tombée du premier étage d'un immeuble du quartier Morro Bento (Luanda) le 1er janvier et a été transportée au service des urgences de l'hôpital pédiatrique David Bernardino, mais elle est décédée en raison de la longue période d'absence de soins.

Le 2 janvier 2025, des images circulaient sur Internet, prises par des membres de la famille, montrant les cabinets de premiers soins du service des urgences de l'hôpital, sans les professionnels de santé prévus.

Lors d'une conférence de presse tenue mercredi à Luanda, le directeur national des hôpitaux, Benedito Quinta, a déclaré que des soins immédiats pouvaient sauver la vie de l'enfant, si tous les efforts nécessaires et possibles étaient déployés, dans le cadre des possibilités offertes par les progrès de la médecine aujourd'hui.

« Il a été conclu que l'absence d'une infirmière au triage et de médecins dans les salles de consultation pendant les 40 premières minutes, puis une heure sans soins, malgré les supplications et les cris du père de l'enfant, a considérablement réduit les chances de survie de la patiente », a expliqué le médecin, se référant à l'enquête sur cette affaire.

Selon le directeur, le refus de soins lors du contact visuel avec le patient et même après le dialogue avec le père, dans les images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance, constitue une forte négation des valeurs de solidarité, de compassion, d'humanisme et d'assistance inconditionnelle au bien vivre.

Les professionnels de la santé sont tenus d'honorer ces valeurs, en suivant les serments professionnels d'Hippocrate pour les médecins et de Florence pour les infirmiers, a-t-il déclaré.

Selon le responsable, la commission d'enquête a conclu qu'il y avait eu des actes graves de négligence médicale et de déni pur et simple des valeurs éthiques et déontologiques, qui ont pu contribuer à la perte de la vie de l'enfant.

« Au vu de la situation, après avoir analysé et pesé les faits, en tenant compte des responsabilités professionnelles, éthiques et déontologiques des professionnels de la santé, de la perte irréparable subie par la famille, ainsi que du grave préjudice causé à l'institution hospitalière, le ministère de la santé a décidé de radier du service national de santé les trois médecins et les deux infirmiers de l'équipe impliquée », a-t-il déclaré.