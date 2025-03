Angola: L'approche des droits de l'enfant domine l'audience avec un responsable de l'UA

Luanda — La secrétaire d'État aux Relations Extérieures, Esmeralda Mendonça, a reçu en audience, ce mercredi (26), à Luanda, le président du Comité d'experts sur les droits de l'homme et le bien-être de l'enfant de l'Union africaine, Wilson de Almeida Adão, dans le cadre des activités de la présidence angolaise de l'organisation.

Selon une note à laquelle ANGOP a eu accès, la réunion s'est tenue dans l'une des salles de réunion du ministère des Relations Extérieures et a porté sur « l'organisation de célébrations allusives à la Journée de l'enfant africain », célébrée le 16 juin.

Au cours de la réunion, le responsable de l'Union africaine a souligné la pertinence historique et symbolique des célébrations de cette année, car elles coïncident avec le 35e anniversaire de l'adoption de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant et le 50e anniversaire de l'indépendance nationale de l'Angola.

À son tour, la Secrétaire d'État a exprimé la satisfaction des autorités angolaises quant à la proposition présentée et a réitéré que le pays accorde une attention particulière à la protection des droits de l'homme, en particulier au bien-être des enfants.

Le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant (CAEDBE) est l'organe de l'Union africaine (UA) chargé de la protection des droits des enfants sur le continent et continue de jouer un rôle de premier plan dans la promotion et le suivi de la mise en oeuvre de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant (CADBE).

Créé pour surveiller les actions des États membres dans le respect de cet instrument juridique, le Comité est composé de 11 experts indépendants, élus par la Conférence de l'Union africaine pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois.

Ses principales responsabilités comprennent l'analyse des rapports nationaux, l'enquête sur les violations des droits et la formulation de recommandations pour renforcer la protection de l'enfance en Afrique.

La Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, adoptée en 1990 et en vigueur depuis 1999, complète la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et aborde des questions spécifiques au contexte africain, notamment le recrutement d'enfants soldats, les pratiques culturelles néfastes et la protection des mineurs en situation de vulnérabilité.

En outre, le Comité est chargé de recevoir les plaintes individuelles ou collectives et de mener des enquêtes sur les violations des droits de l'enfant dans les États membres de l'Union africaine.