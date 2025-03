Afrique: Coupe du monde 2026 - La RDC leader du groupe B après la victoire sur la Mauritanie

Avec un total de 13 points, les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) mènent désormais la barque du groupe B des éliminatoires de la Coupe du monde, grâce à leur précieux succès à Nouadhibou, en terre mauritanienne.

Deux buts à zéro, inscrits respectivement à la 3e minute sur une frappe placée de Charles Pickel en dehors de la surface de réparation, et à la 83e minute sur une deuxième frappe de Fiston Mayélé. C'est ce qu'on peut retenir de la rencontre cruciale, le 25 mars au stade municipal de Nouadhibou, entre les Léopards et les Maurabitounes de la Mauritanie, comptant pour la 6e journée du groupe B des éliminatoires zone Afrique de la 23e édition de la Coupe du monde qui sera organisée conjointement aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique en 2026.

Pour ce match pressenti difficile en terre « hostile » mauritanienne, le sélectionneur Sébastien Desabre de la sélection congolaise a présenté une composition qui a suscité quelques préoccupations au sein de l'opinion sportive nationale. En effet, si Jérémie Bertaud (Montpellier/France) a conservé sa place dans les buts, le technicien français a titularisé deux latéraux gauches naturels. Arthur Masuaku (Besiktas/Turquie) a logiquement occupé son flanc gauche mais Joris Kayembe (Genk/Belgique) a été positionné sur le côté droit de la défense, alors que Brian Bayeye (prêté par Torino d'Italie à Radnički Niš en Serbie), et le néo-international Jérémie Ngakia (Watford/D2 Angleterre) sont restés sur le banc.

Placé sur le flanc droit lors de la victoire congolaise face au Soudan du Sud quatre jours plus tôt, le capitaine Chancel Mbemba (en manque du temps de jeu à l'Olympique de Marseille depuis le début de la saison) s'est replacé dans l'axe, en duo avec le colosse arrière central Dylan Batubinsika (Saint Etienne/L2 France).

Le milieu de terrain s'est composé de Charles Pickel (Cremonese/D2 Italie), Samuel Moutoussamy (Sivasspor/Turquie) et Edo Kayembe (Watford/D2 Angleterre), pendant que le trio d'attaque se constituait de Yoane Wissa (Brentford/Angleterre) à gauche, Cédric Bakambu (Betis Séville/Espagne) dans l'axe et Meschak Elia (Nantes/France) à droite. Clairement, Sébastien Desabre a tenu à contenir l'impact physique de l'adversaire en alignant des « bagarreurs» .

Dès le coup d'envoi, les Léopards ont exercé un pressing haut et soutenu sur les Mourabitounes qui ont cédé à la 3e minute. Après une dizaine de minutes, les Congolais ont baissé pavillon au niveau de la possession, laissant pratiquement le cuir à l'adversaire, avec un but d'avance au tableau d'affichage.

Mais bien en place tactiquement, pressant de manière continue chaque adversaire porteur du ballon, les Léopards ont littéralement comprimé le jeu offensif des Mauritaniens sevrés d'occasions nettes de but. Ils n'ont pas du tout été dangereux, les joueurs de Desabre étant très appliqués sur le jeu direct, visiblement opté par le technicien français. Il ne fallait pas prendre de risque : garder le ballon loin de la surface de réparation de Jérémie Bertaud. C'était cela la mission, peu importe la manière.

Les entrées en jeu de Fiston Mayele (67e minute à la place de Bakambu), de Gradi Diangana (76e minute à la place de Wissa) et Noah Sadiki (89e minute à la place de Meschak Elia) ont apporté un souffle supplémentaire. Car après avoir maîtrisé les Mauritaniens dans l'entre jeu, ils ont réactivé une dernière phase offensive conclue par ce précieux second but de Mayélé, sur un centre de Meschak mal renvoyé par la défense axiale Mauritanienne. Coaching gagnant. Somme toute, la méthode Desabre paie.

Dans les deux autres matches du groupe, le Soudan a été tenu en échec par le Soudan du Sud (1 but partout) qui a inscrit le but égalisateur à la 90+8e minute par l'entremise de D. Sebit, sorti du banc pour venir doucher les supporters soudanais qui voyaient leur équipe vainqueur de ce derby soudano-soudanais après l'ouverture du score à la 76e minute par le biais de Mohamed Eisa. Et le Sénégal a disposé du Togo par 2 buts à 0, avec la réalisation de P. Sarr à la 35e minute et le but contre son camp de K. Boma à la 67e minute.

La RDC est en ce moment leader de son groupe avec 13 points, devant le Sénégal et le Soudan (12 points), le Togo (4 points), le Soudan du Sud (3 points) et la Mauritanie (2 points). Les 7e et 8e journées sont programmées du 1er au 9 septembre 2025. La RDC se rendra à Juba pour défier le Soudan du Sud, avant d'affronter le Soudan à Kinshasa.