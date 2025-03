Ile Maurice: Vingt-sept navires abandonnés au port - Rs 4 M dues à la MPA

Le député Khushal Lobine a interrogé le Premier ministre sur les navires abandonnés et non entretenus au port de Maurice, en demandant des informations sur leur nombre, leur impact financier et les mesures envisagées. En réponse, Navin Ramgoolam a rapporté qu'à ce jour, 27 navires de pêche sont restés au port pendant plus d'un an. Ces navires, sans certificat de navigabilité ni couverture d'assurance, présentent des risques environnementaux graves, notamment des dangers de navigation, des risques d'incendie ainsi que des menaces pour la sécurité.

Afin de décourager la présence prolongée de ces navires, la Mauritius Ports Authority (MPA) a ordonné, le 16 janvier, aux propriétaires et agents de 19 de ces navires de les retirer et de régler toutes les charges associées dans un délai de 15 jours. Par ailleurs, sept de ces navires font l'objet d'une enquête par la Financial Crimes Commission pour leur récupération et pour l'un, il s'agit d'une affaire de procédures d'arbitrage internationales.

La MPA consulte actuellement le bureau de l'Attorney General pour procéder à l'élimination de ces navires inutilisés, conformément à la législation sur les ports. En ce qui concerne les coûts, un montant de Rs 4 millions est dû par les propriétaires de ces 27 navires pour les frais portuaires impayés. En outre, des frais supplémentaires de Rs 227 295 ont été engagés pour la publication des avis. Si ces navires ne peuvent pas être vendus, des coûts supplémentaires de Rs 5 millions par navire seront nécessaires pour leur démolition.