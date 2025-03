Ile Maurice: Aucun «Departmental Bid Committee» institué pour évaluer l'offre de l'intermédiaire

Alors que la Financial Crimes Commission (FCC) poursuit son enquête sur les respirateurs artificiels défectueux Aero Duo, fabriqués par la compagnie turque Alpress et dont l'achat avait été recommandé par l'intermédiaire espagnol Pack & Blister en mars 2020, il nous revient que les procédures qui sont stipulées dans la Public Procurement Act et qui s'appliquent généralement aux cas d'appels d'offres pour de gros volumes de médicaments et d'équipements médicaux à coûts importants n'ont pas été suivies.

En effet, selon la Public Procurement Act, dans de tels cas (il était alors question de l'achat d'un milliard de roupies de médicaments et d'équipements médicaux, incluant 50 respirateurs artificiels, dans le cadre du Covid-19), l'Accounting Officer du ministère de la Santé doit instituer un Departmental Bid Committee présidé par l'adjoint au secrétaire permanent responsable du Procurement et ce comité doit comprendre notamment un Manager Procurement et un Manager Finance. Or, dans la pratique, seuls les techniciens du ministère de la Santé se sont rencontrés pour évaluer l'offre des premiers respirateurs artificiels proposés par Pack & Blister, soit les VG70 de Chine.

Et dès le 3 avril 2020, avant même que les respirateurs artificiels VG70 n'aient été expédiés et que le ministère n'ait été informé par Pack & Blister qu'ils étaient indisponibles, la State Trading Corporation avait déjà effectué le versement de 1,8 million d'euros (environ Rs 80 millions) à Pack & Blister.

Subséquemment, l'intermédiaire espagnol a informé la STC qu'il ne pourrait fournir les respirateurs artificiels VG70 et a proposé des modèles alternatifs dont l'Aero Duo. Là encore, il n'y a point eu de Departemental Bid Committee mis sur pied pour évaluer l'offre des respirateurs Aero Duo fabriqués par Alpress. Encore une fois, il n'y a eu que les techniciens du ministère pour examiner l'offre de la firme turque.

Les questions qui se posent sont les suivantes: alors que Pack & Blister avait notifié la STC qu'elle ne pourrait fournir les respirateurs VG70 de Chine, ceux-ci étant en forte demande, pourquoi la STC et le ministère de la Santé n'ont-ils pas demandé un remboursement immédiat des Rs 80 millions versés ? Ils auraient pu le faire à ce moment-là.

Par ailleurs, pourquoi les techniciens ayant examiné la seconde offre d'Aero Duo n'ont-ils pas entrepris un exercice de due diligence (enquête qu'une entreprise ou une personne est normalement censée mener avant de conclure un accord ou un contrat avec une autre partie) sur la firme turque Alpress ? S'ils l'avaient fait, ils auraient réalisé qu'Alpress fabrique des outils industriels, mais pas des équipements médicaux.

Un proche du dossier est outré par la légèreté avec laquelle ce dossier des respirateurs artificiels a été traité en 2020. «On était en pleine pandémie du Covid-19 et des vies humaines étaient en jeu. C'est honteux que Rs 80 millions, soit l'argent des contribuables, aient été ainsi jetés par les fenêtres. Si le gouvernement issu de l'Alliance du changement n'arrive pas à poursuivre Pack & Blister pour cette irrégularité, il faudrait qu'il poursuive les fonction- naires qui n'ont pas institué le Departmental Bid Committee et les techniciens qui n'ont pas effectué l'exercice de due diligence sur Alpress et l'évaluation correcte des produits que la firme turque proposait.»

Les défauts des respirateurs et les incohérences des documents que Pack & Blister et Alpress avaient fournis ont d'ailleurs été soulignés par l'experte espagnole en équipements médicaux, María Isabel Mayordomo Giner, consultée à ce sujet en octobre 2023. Dans ses conclusions, l'experte déclare que «The specifications and characteristics of the aero Duo fans that Pack & Blister delivered to State Trading Corporation are misleading.»

Voilà de quoi apporter de l'eau au moulin aux enquêteurs de la FCC.