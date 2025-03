Ile Maurice: Krishna Boodhun et Zeenat Gangee appelés à témoigner

Dans le cadre d'une enquête sur des malversations financières présumées à la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA), Krishna Boodhun et Zeenat Gangee ont été appelés à témoigner.

Krishna Boodhun, actuellement Officer in Charge à la MTPA, ainsi que Zeenat Gangee, Experienced Promotion Mangager du tourisme au sein de l'institution, ont été interrogés hier par la Financial Crimes Commission (FCC) concernant l'utilisation abusive des cartes de crédit de la MTPA. Ces irrégularités sont au coeur de l'enquête.

D'après les premières révélations, Krishna Boodhun aurait fourni des informations cruciales lors de son interrogatoire. À sa sortie de la FCC, il a indiqué avoir remis tous les éléments nécessaires pour faire avancer l'enquête. Interrogé sur une éventuelle nouvelle convocation, il a déclaré : «Tout dépendra de la FCC.»

Dans cette affaire, l'ancien directeur de la MTPA, Arvind Bundhun, pourrait également être prochainement entendu par la FCC. Une plainte a été déposée contre lui, l'accusant d'avoir utilisé la carte de crédit de l'institution à des fins personnelles entre 2018 et 2024. Les achats effectués dans des magasins DutyFree à Maurice et à l'étranger seraient estimés à environ Rs 500 000.

Des documents préoccupants ont été remis à la FCC, qui mène une enquête approfondie depuis plusieurs semaines. Si les éléments collectés sont suffisants, Arvind Bundhun pourrait être convoqué pour expliquer ces accusations. Par ailleurs, il aurait perçu des per diem pour ses déplace ments à l'étranger. Entre juillet 2023 et novembre 2024, il aurait touché un total de 47 000 dollars, soit près de Rs 2,2 millions. Ces per diem, censés couvrir les frais professionnels liés aux voyages, incluent des dépenses telles que l'hébergement, la restauration et les déplacements.

L'enquête continue de progresser, et de nouvelles informations sont atten dues dans les jours à venir. Dès janvier, le ministre du Tourisme, Richard Duval, avait dénoncé ces pratiques, soulignant que les abus duraient depuis plus de six ans. D'autres responsables pourraient également faire l'objet de nouvelles investigations, laissant présager d'autres révélations dans un avenir proche. Cette affaire soulève de vives préoccupations concernant la gestion des fonds publics au sein de la MTPA.