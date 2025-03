Soudan: Le ministre des Affaires étrangères reçoit une délégation saoudienne en visite pour évaluer les besoins de reconstruction du pays

Port Soudan — Le ministre des Affaires étrangères, Dr. Ali Youssef Ahmed, a reçu mercredi dans son bureau la délégation saoudienne en visite dirigée par Son Excellence l'ambassadeur Ali bin Hassan bin Jaafar, ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite au Soudan, et comprend parmi ses membres des représentants du ministère saoudien des Affaires étrangères, de la Fondation du roi Salman pour le secours, du Fonds saoudien de développement et du Fonds saoudien d'investissement.

Cette visite s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des directives des dirigeants saoudiens visant à évaluer les besoins du Soudan pour reconstruire ce qui a été détruit par la guerre, puis à fournir le soutien nécessaire pour mettre en oeuvre les projets requis en coordination avec les autorités soudanaises compétentes.

Cette étape reflète la profondeur des relations fraternelles entre les deux peuples frères et reflète l'intérêt du Royaume et de ses dirigeants suprêmes pour l'unité, la sécurité et la stabilité du Soudan, le bien-être de son peuple et le dépassement de cette phase critique que le Soudan a traversée.

Son Excellence a expliqué que le Royaume a toujours été le premier à soutenir le Soudan et son peuple dans toutes les crises auxquelles il a été confronté. Cette délégation a été la première à arriver pour apporter son soutien, et sa visite a coïncidé avec l'annonce de Khartoum comme étant libérée et libre de l'ingérence des milices rebelles, qui ont commis toutes sortes de violations et ont détruit sans relâche les infrastructures, les installations publiques et les biens privés. .

De son côté, le chef de la délégation a expliqué les tâches qui lui ont été assignées par le haut commandement du Royaume frère d'Arabie saoudite, à savoir mener une enquête sur les zones dont le Soudan a besoin en termes de réhabilitation, de fin de la rébellion, d'instauration de la sécurité et de retour à la vie normale.