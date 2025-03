Soudan: Marches spontanées célébrant la libération de l'État de Khartoum des milices rebelles

Port Soudan — Des marches spontanées ont eu lieu mercredi à Port Soudan pour célébrer les victoires successives et importantes remportées par les forces armées et l'annonce de la libération de Khartoum de la milice rebelle. Plusieurs villes des États soudanais ont également été témoins de marches similaires pour célébrer les victoires des forces armées et l'annonce de la libération de l'État de Khartoum des milices rebelles, avec une large participation de tous les segments de la société, y compris les enfants, les jeunes, les femmes et les personnes âgées, exprimant leur joie à la libération de Khartoum.

Les marches ont parcouru la ville de Port Soudan, encerclant toutes les routes principales de la ville, agitant le drapeau soudanais et scandant des slogans en soutien à l'armée. Les chants s'élevaient : « Une armée, un peuple. »

Pendant ce temps, un certain nombre de citoyens ont exprimé leur bonheur et leur joie face à cette grande victoire, hissant le drapeau soudanais sur leurs véhicules et leurs mains, exprimant leur admiration pour la détermination et la forte volonté des forces armées, qui ont conduit à une grande ouverture sur tous les fronts de bataille, remportant victoire après victoire et libérant l'État de Khartoum de la saleté des milices rebelles.

Ils ont également félicité toutes les forces régulières et le personnel mobilisé participant à la bataille de dignité.

Les citoyens ont affirmé leur soutien et leur solidarité avec l'armée jusqu'à ce que chaque centimètre du pays soit libéré de la saleté de la rébellion.