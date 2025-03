Port Soudan — Une réunion globale s'est tenue à la Maison de l'administration autochtone à Port Soudan, en présence du chef de la coordination Bego au Soudan et dans la diaspora, l'ingénieur Ibrahim Issa Al-Begawi, et du chef du Comité supérieur de l'Initiative des fils de Tunjur au Soudan, Al-Shartai Tijani Mohamed Saleh. Les deux parties ont signé un document d'alliance et une charte entre les deux parties pour unir les rangs des entités du Darfour et du Soudan pour la bataille de la dignité. La réunion a été suivie par des représentants de la délégation de coordination Bego au Soudan et dans la diaspora et des membres du Comité supérieur des fils de Tunjur au Soudan.

Al-Shartai Tijani Mohammed Saleh, chef du Comité supérieur de l'Initiative Tunjur au Soudan, a déclaré que l'histoire des Bego et des Tunjur est une histoire partagée et qu'ils sont liés par des liens sociaux étroits. Il a ajouté que le document qui nous est présenté représente une étape importante vers la pose des bases pour unir les rangs du Darfour et des entités soudanaises en général pour la bataille pour la dignité.

Dans le même contexte, le rapporteur du Comité suprême des Fils d'Al-Tanjar, l'ingénieur Zarrouk Abdullah, a ajouté que l'initiative des Fils d'Al-Tanjar est venue en réponse à la bataille de la dignité et au rassemblement des composantes de l'administration autochtone et de la coordination des tribus au Darfour et au Soudan, car la réunion comprenait (12) composantes, dont (8) ont signé le document d'unification des rangs pour prévenir le mal qui a frappé le pays.

Les signataires ont affirmé leur engagement à préserver les acquis de la nation soudanaise et l'héritage historique et culturel de l'unité, de la sécurité, de la stabilité et de l'unité du Soudan. Zaroug a exprimé son espoir que cette étape soit le début d'un véritable voyage vers l'unité nationale, la solidarité, la coopération et la construction de relations solides et tournées vers l'avenir qui seront couronnées de succès.