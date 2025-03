Algérie: Le CRA organise une cérémonie de circoncision collective au profit de nombre d'enfants à Alger

Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a organisé, mercredi à Alger, une cérémonie de circoncision collective au profit d'enfants orphelins et d'enfants de familles démunies, dans le cadre du renforcement de l'action humanitaire et de solidarité durant le mois sacré de Ramadhan.

Cette cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Communication, M. Mohamed Meziane, de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Soraya Mouloudji, ainsi que de la présidente du CRA, Ibtissam Hamlaoui et de plusieurs cadres de l'Etat, qui ont partagé la joie des familles des enfants bénéficiaires autour d'un Iftar collectif organisé en collaboration avec la société GETEX et l'Entreprise nationale de communication, d'édition et de publicité (ANEP).

Intervenant à l'occasion de cette cérémonie organisée au Cercle national de l'Armée (CNA) de Béni Messous (Alger), M. Meziane a salué cette "initiative louable reflétant les valeurs de solidarité, d'entraide et de cohésion ancrées dans la société algérienne".

Mme Mouloudji, a, pour sa part, mis en avant les efforts déployés par le CRA et l'ensemble des acteurs de la société civile en matière d'actions caritatives et de solidarité, notamment durant le mois sacré, saluant les efforts des bénévoles engagés dans l'action humanitaire et de solidarité durant le Ramadhan.

Mme Hamlaoui a, quant à elle, indiqué que cette initiative s'inscrit dans le cadre des opérations caritatives et de solidarité organisées régulièrement par le CRA au profit des familles algériennes. Des cérémonies de circoncision similaires ont été organisées à travers les 58 wilayas au profit des enfants en vue de répandre la joie au sein des familles, a-t-elle ajouté.

A son tour, le Président directeur général (PDG) de l'ANEP, Kamel Messaoud Alghem a salué cette initiative, affirmant que son entreprise a toujours veillé à apporter sa contribution à de telles initiatives caritatives et de solidarité.

Lors de cette cérémonie qui a coïncidé avec Leilat el Qadr (la Nuit du destin) bénie, un défilé de mode a été organisé, lors duquel des enfants ont porté des vêtements de production algérienne créés par GETEX.

Dans ce cadre, Mme Hamlaoui a annoncé le lancement d'une campagne nationale, en partenariat avec GETEX, sous le slogan "Je m'habille algérien", pour la distribution de bons d'achat aux familles démunies d'une valeur de 4.000 DA pour chaque enfant, avec une réduction de 50% pour chaque bon d'achat dans tous les magasins de la société GETEX.

A cette occasion, des cadeaux et des vêtements ont été distribués aux enfants, outre l'organisation d'activités de divertissement.